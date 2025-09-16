باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اتحادیه طلا فروشان استان زنجان با هشدار جدی نسبت به افزایش خرید و فروش طلا از طریق فضای مجازی، از شهروندان خواست تا برای حفظ امنیت داراییهای خود، تنها از واحدهای دارای مجوز و معتبر به خرید طلا اقدام کنند.
مجید غضنفریون افزود: خرید طلا به صورت مجازی، بهویژه در قالبهایی مانند «قلک طلا» یا معاملات کاغذی، مورد تأیید اتحادیه نیست و از نظر قانونی نیز فاقد اعتبار است.
وی ادامه داد: این نوع معاملات نهتنها امنیت مالی شهروندان را تهدید میکند، بلکه در مواردی منجر به از دست رفتن سرمایه آنان شده است.
رییس اتحادیه طلا فروشان زنجان همچنین از کشف مواردی از سکههای تقلبی در روزهای اخیر خبر داد که توسط شهروندان به اتحادیه تحویل داده شدهاند.
غضنفریون اظهار کرد: این سکهها اغلب دارای عیار پایینتر از حد استاندارد بوده و در برخی استانها توسط کارگاههای زیرزمینی با جعل کدهای شناسایی تولید میشوند.
وی با بیان اینکه بازرسیهای انجامشده نیز وجود چنین تخلفاتی را تأیید کرده است، خاطرنشان کرد: شهروندان لازم است هر گونه خرید طلا و سکه را از واحدهای دارای مجوز و همراه با فاکتور انجام دهند.
غضنفریون در خصوص فروش اقساطی طلا نیز، گفت : طبق ابلاغیه جدید، محاسبه اقساط باید به صورت ریالی و با نرخ بهره سالانه ۲۴ درصد انجام شود، نه بر اساس قیمت روز طلا. این تصمیم با هدف شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در معاملات اقساطی اتخاذ شده است.
منبع: ایرنا