کمیته انضباطی رای خود را درباره شکایت باشگاه تراکتور تبریز علیه باشگاه استقلال تهران اعلام کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u060c \u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0635\u0648\u0635 \u0634\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062c\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a:\n