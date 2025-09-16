باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - محدثی‌نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با حضور گشت‌های تعزیرات، صمت و اتاق اصناف از تاریخ ۴ شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۶ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

او افزود: این اقدام در جهت جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی، حمایت از فضای کسب و کار، پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد و مقابله با پدیده‌های نامطلوب مانند گران‌فروشی و قاچاق کالاهای مرتبط با شروع سال تحصیلی صورت می‌گیرد.

محدثی‌نژاد بیان کرد:اصناف مکلف هستند تا خریدهای خود را از مراکز تولیدی معتبر و با کالاهای استاندارد انجام داده، سود قانونی را بر روی اجناس اعمال کرده و نسبت به صدور فاکتور اقدام نمایند.

مدیرکل حضرت حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز موظف به ارتقاء کیفیت محصولات خود و رعایت ضوابط سود و قیمت‌گذاری هستند. این امر نه تنها به افزایش استفاده از کالاهای بومی کمک می‌کند، بلکه از وارد آمدن ضربه به تولید داخلی نیز جلوگیری می‌نماید.

او عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا قاچاق کالا، می‌توانند گزارشات خود را به سامانه ۱۲۴ (سازمان صنعت، معدن و تجارت) یا سامانه الکترونیکی ۱۳۵ (سازمان تعزیرات حکومتی) اعلام کنند.

محدثی نژاد تصریح کرد: علاوه بر این، نظارت بر شهریه مدارس و هزینه‌های حمل و نقل نیز در دستور کار قرار دارد؛ در خصوص شهریه مدارس، گشت‌های مشترک با حضور در مدارس، مبلغ دریافتی از اولیاء را بررسی کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که این مبالغ از سقف اعلامی آموزش و پرورش تجاوز نکند؛ قیمت‌گذاری سرویس مدارس نیز بر اساس مصوبات انجام شده و دریافت وجوه باید بر مبنای همین نرخ‌ها صورت پذیرد.

مدیر کل حضرت حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، از اصناف درخواست شده است که نهایت انصاف را در رعایت قیمت‌ها مد نظر قرار دهند و از دریافت سودهای غیرمتعارف خودداری کنند.

او در پایان گفت: در خصوص خرید از فضای مجازی، با توجه به رصد مستمر این حوزه توسط پلیس فتا، توصیه می‌شود شهروندان از سایت‌هایی که دارای نماد الکترونیکی معتبر هستند، خرید کرده و پیش از نهایی کردن سفارش، از رسیدن کالا اطمینان حاصل نمایند تا از هرگونه خرید غیرمطمئن یا کلاهبرداری جلوگیری شود.