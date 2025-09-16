با آغاز سال تحصیلی، طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتاق اصناف از ۴ شهریور آغاز شده و تا ۱۶ مهر ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -  محدثی‌نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با حضور گشت‌های تعزیرات، صمت و اتاق اصناف از تاریخ ۴ شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۶ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

او افزود: این اقدام در جهت جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی، حمایت از فضای کسب و کار، پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد و مقابله با پدیده‌های نامطلوب مانند گران‌فروشی و قاچاق کالاهای مرتبط با شروع سال تحصیلی صورت می‌گیرد.

محدثی‌نژاد بیان کرد:اصناف مکلف هستند تا خریدهای خود را از مراکز تولیدی معتبر و با کالاهای استاندارد انجام داده، سود قانونی را بر روی اجناس اعمال کرده و نسبت به صدور فاکتور اقدام نمایند.

مدیرکل حضرت حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز موظف به ارتقاء کیفیت محصولات خود و رعایت ضوابط سود و قیمت‌گذاری هستند. این امر نه تنها به افزایش استفاده از کالاهای بومی کمک می‌کند، بلکه از وارد آمدن ضربه به تولید داخلی نیز جلوگیری می‌نماید.

او عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا قاچاق کالا، می‌توانند گزارشات خود را به سامانه ۱۲۴ (سازمان صنعت، معدن و تجارت) یا سامانه الکترونیکی ۱۳۵ (سازمان تعزیرات حکومتی) اعلام کنند.

محدثی نژاد تصریح کرد: علاوه بر این، نظارت بر شهریه مدارس و هزینه‌های حمل و نقل نیز در دستور کار قرار دارد؛ در خصوص شهریه مدارس، گشت‌های مشترک با حضور در مدارس، مبلغ دریافتی از اولیاء را بررسی کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که این مبالغ از سقف اعلامی آموزش و پرورش تجاوز نکند؛ قیمت‌گذاری سرویس مدارس نیز بر اساس مصوبات انجام شده و دریافت وجوه باید بر مبنای همین نرخ‌ها صورت پذیرد.

مدیر کل حضرت حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، از اصناف درخواست شده است که نهایت انصاف را در رعایت قیمت‌ها مد نظر قرار دهند و از دریافت سودهای غیرمتعارف خودداری کنند.

او در پایان گفت: در خصوص خرید از فضای مجازی، با توجه به رصد مستمر این حوزه توسط پلیس فتا، توصیه می‌شود شهروندان از سایت‌هایی که دارای نماد الکترونیکی معتبر هستند، خرید کرده و پیش از نهایی کردن سفارش، از رسیدن کالا اطمینان حاصل نمایند تا از هرگونه خرید غیرمطمئن یا کلاهبرداری جلوگیری شود.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف ۳ هزار و ۹۵۰ لیتر سوخت قاچاق در خوسف
۲ فوتی در واژگونی خودروی تارا در جاده بیرجند - خور
قرص‌های قاچاق در اتوبوس کشف شد
در ۵ ماهه امسال صورت گرفت؛
محکومیت بیش از ۳۰۲ میلیارد تومانی متخلفان تعزیراتی
تمهیدات ویژه برای تأمین پایدار بنزین و فرآورده‌های نفتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
خراسان جنوبی با محوریت گردشگری در «ایران جان» به میدان می آید
تشدید نظارت تعزیرات بر بازار بازگشایی مدارس/ برخورد با گران‌فروشی و قاچاق
تحولی در منابع آبی روستای توت کری: اجرای پروژه آبخیزداری با اعتبار استانی