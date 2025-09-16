رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: برای ۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه پرونده ارزیابی ایمنی تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی نصیری شامگاه دوشنبه در گفت و گویی اظهار کرد: ایمنی مدارس را باید به ۲ بخش ایمنی کالبدی و ایمنی اجتماعی تقسیم کرد که در حوزه ایمنی کالبدی شامل سازه، مسائل غیراسازهای و ایمنی در برابر آتش سوزی سال گذشته طرح ارزیابی ایمنی تمامی مدارس دولتی شهر تهران اجرا شد.
وی تاکید کرد: این طرح با همکاری یک دانشگاه معتبر انجام شد و تیمهای متخصص در ۲۲ نقطه هر مدرسه شامل کلاسها، کارگاهها، موتورخانه، پشت بام و راه پلهها ۶۰۰ شاخص ایمنی را بررسی کردند که نتیجه این بررسیها شناسایی دهها هزار مورد ناایمنی بود که خوشبختانه تنها حدود ۶ درصد از این موارد در وضعیت قرمز قرار دارند.
به گفته نصیری، در مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ مدرسه در تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند و از هفته آینده کارگروه مشترک پیگیری ایمنسازی مدارس و رفع خطر آغاز به کار خواهد کرد همچنین با هماهنگی شهرداری تهران، بودجههای اختصاصی مناطق شهرداری برای ارتقای ایمنی مدارس در اولویت قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: ایجاد فرهنگ ایمنی در جامعه ضروری است و نباید تا وقوع حادثهای تلخ صبر کرد صحنههای ناشی از سوختگی یا آسیبهای حوادث اخیر نشان میدهد که خسارات جانی قابل جبران نیست و باید پیش از وقوع حادثه ایمنی را جدی بگیریم.
سیم کشی و تاسیسات غیر استاندار در مدارس
نصیری در خصوص علت اصلی نا ایمنی مدارس نیز گفت: بخش زیادی از نا ایمنی شناساییشده مربوط به سیمکشیهای غیراستاندارد و تاسیسات الکتریکی ناایمن است که میتواند منجر به برقگرفتگی یا حریق شود همچنین مواردی از نا ایمنی در سیستم گازرسانی، سطوح لغزنده و پلکانهای ناایمن، پشتبامهای فاقد حفاظ، بخاریهای غیراستاندارد، سنگها و کاشیهای سست، ضعف در نورپردازی کلاسها، نیمکتهای غیراستاندارد و مشکلات بهداشتی در سرویسهای مدارس گزارش شده و حتی شوخیها و رفتارهای پرخطر دانشآموزان هم از عوامل تهدیدکننده ایمنی مدارس است.
وی با بیان اینکه اولویت در تخصیص اعتبارات آموزشی باید ایمنی باشد گفت: از مسئولان آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و شهرداری تهران میخواهم پیش از اجرای پروژههای زیباسازی، رنگآمیزی یا حتی فرهنگی، ابتدا بودجه لازم برای ارتقای ایمنی مدارس را مطالبه و تخصیص دهند که البته در بازدیدهایی که از مدارس انجام شده شاهد بیتوجهی به این موضوع بودیم که خوشبختانه با تغییر مدیران و مسئولان مرتبط این روند اصلاح شده است.
نصیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ایمنی تنها به زیرساختها محدود نمیشود آموزش باید از مدرسه آغاز شود که در سه سال گذشته در قالب پویش شهر آماده با همکاری هلالاحمر و سازمان آتشنشانی ۸۶۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی آموزش دیدند که از این تعداد حدود ۴۹۵ هزار نفر دانشآموز بودند.
وی خاطرنشان کرد: این عدد نسبت به جمعیت دانشآموزی تهران کافی نیست به همین منظور هر مدرسهای که تمایل داشته باشد میتواند به پایگاههای مدیریت بحران یا خانههای دوام و ایمنی در محلات مراجعه کند تا مربیان آموزشدیده بهصورت رایگان دورههای استاندارد ایمنی را برای دانشآموزان برگزار کنند.
بکارگیری کولههای زندگی برای مردم
رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در خصوص بکارگیری کوله زندگی برای شهروندان نیز گفت: این کوله باید در هر خانهای وجود داشته باشد تا خانوادهها در مواقع بحران، حوادث طبیعی، آتشسوزی یا حتی جنگ، آماده باشند محتویات این کوله شامل حدود ۸۰ قلم اقلام ضروری است که دستورالعملهای آن در وب سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران به نشانی tdmo.ir و همچنین در کانالهای رسمی سازمان در پیامرسانهای داخلی در دسترس است این طرح ارتباط مستقیمی با جنگ ندارد و صرفاً برای ارتقای آمادگی در برابر انواع بحرانها و سوانح طبیعی است.
به گفته وی، این کوله بر اساس استانداردهای بینالمللی و با هدف تأمین نیازهای اولیه یک خانواده سه نفره برای سه روز طراحی شده و بسیاری از کشورها مانند آمریکا و ژاپن این تجهیزات را در قالب بستههای آماده به خانوادهها ارائه میکنند و حتی داشتن آن در برخی کشورها الزامی است همچنین اقلام این بسته شامل مواد غذایی کنسروی، بیسکویتهای انرژیزا، خرما و مواد خشک، تجهیزات بهداشتی مانند صابون، شامپو، مسواک، پدهای بهداشتی، لوازم ویژه سالمندان و کودکان، پوشاک، طناب، رادیو ترانزیستوری، وسایل کمکهای اولیه، داروهای اضطراری، پتوی ضدسرما و ضدگرما، سوت، سنجاق و سایر اقلام عمومی است که البته این وسایل بهگونهای طراحی شدهاند که کمحجم باشند تا در مواقع بحران قابلحمل باشند.
نصیری در خصوص ذخیره سازی آب نیز گفت: یک فرد برای زنده ماندن در شبانهروز حداقل به سه لیتر آب شرب نیاز دارد و برای انجام امور حداقلی مانند پخت غذا یا نظافت این میزان به ۱۵ لیتر میرسد که توصیه میکنیم خانوادهها برای هر نفر سه روز آب ذخیره کنند و حتی در محل کار خود نیز ذخایر اضطراری داشته باشند بهرحال آمادگی در برابر حوادث تنها با فرهنگسازی، آموزش و داشتن تجهیزات استاندارد محقق میشود که شهروندان باید ایمنی را در اولویت زندگی خود قرار دهند تا در شرایط بحرانی از جان خود و خانوادهشان محافظت کنند.
تعیین تکلیف ۹۸ درصد واحدهای مسکونی در جنگ ۱۲ روزه
رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از تعیین تکلیف ۹۸ درصد واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: از مجموع هشت هزار و ۴۵۲ واحد مسکونی آسیبدیده بیش از پنج هزار و ۲۰۰ واحد دارای خسارت جزیی و شکستگی شیشهها بودند که تعمیرات آنها به پایان رسیده است.
وی گفت: در بخش مقاومسازی نیز از پنج ساختمان چهار ساختمان تعیین تکلیف شده و یک ساختمان به دلیل اختلاف میان مالکان بلاتکلیف مانده است.
نصیری افزود: هم اکنون در ۶۷ واحد کارگاه ساختمانی تشکیل شده و حداکثر ظرف یک سال آینده تحویل میشوند همچنین ۱۱۳ ساختمان با حدود ۶۰۰ واحد مسکونی نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که برای بیش از ۹۰ درصد آنها پیمانکار مشخص شده است.
وی در خصوص روند اسکان موقت خانوادهها نیز گفت: از ۵۷۵ خانواده مستأجر بالای ۹۲ درصد تکلیفشان مشخص شده و نیمی از خانوادههایی که در هتل اسکان داشتند نیز خانه دریافت کردند و در حال خروج از هتلها است که برخی از این خانهها چند روزی تا تکمیل تحویل زمان نیاز دارند.
رییس مدیریت بحران شهر تهران در خصوص خسارت خودروها نیز گفت: پرونده خودروهای آسیبدیده به شرکتهای بیمه ارجاع داده شده و وزارت اقتصاد مهلت ۲ هفتهای برای پرداخت خسارتها دریافت کرده، اما تاکنون خبری از اجرای آن نیست که البته میزان خسارت خودروها حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد شده و پرداخت آن نیازمند تأمین منابع است.