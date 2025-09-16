باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس در بیست و سومین اجلاس سالانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس و رونمایی از محصولات مرکز رشد فناوری نخبگان پارک گفت: پارکهای فناوری در دنیا با هدفهای متعددی تأسیس شدهاند. یکی از اهداف اصلی آنها شناسایی و پرورش استعدادها و ایجاد فرصتهای شغلی است. همچنین، پارکها به تجاریسازی ایدهها و فناوریها کمک میکنند و دسترسی به شبکههای مختلف و توسعه بازار را تسهیل مینمایند. این مراکز بهعنوان پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه عمل کرده و به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک میکنند.
او افزود: انتظارات دولت از پارکهای فناوری، بهویژه در کشورهایی مانند ما، ایجاد ثروت و توسعه اقتصاد پایدار از طریق تسهیل فرآیندهای اقتصادی است. دولت انتظار دارد که این پارکها بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی عمل کنند و به حل مشکلات کشور کمک نمایند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به منابع انسانی و ایجاد یک اکوسیستم کارآمد ضروری است. اگر این اکوسیستم بهدرستی شکل نگیرد، هدف اصلی یعنی ایجاد ثروت محقق نخواهد شد.
صفاری نیا بیان کرد: دولت همچنین از پارکهای فناوری انتظار دارد که زیرساختهای لازم برای فعالیت شرکتها را فراهم کنند، از جمله تأمین آب، برق و سایر خدمات ضروری. شرکتهایی که وارد پارکهای فناوری میشوند، انتظار دارند که دولت در توسعه بازار و کاهش موانع اداری حامی آنها باشد.
او ادامه داد: انتظارات دولت از شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری این است که بهجای دیدن مشکلات بهعنوان موانع، آنها را بهعنوان فرصتهایی برای ایجاد بازارهای جدید و ارائه راهکارهای نوآورانه در نظر بگیرند. این شرکتها باید به اشتغالزایی و امیدآفرینی برای جوانان توجه داشته باشند و در تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی، به ایجاد ارتباطات مؤثر کمک کنند.
رئیس پارک فناوری پردیس گفت: پارکهای فناوری نباید صرفاً بهعنوان مکانهایی برای استقرار شرکتها و استفاده از زیرساختهای خوب شناخته شوند، بلکه باید بهعنوان مراکزی برای تحقق اهداف بزرگتر و ایجاد نوآوری و فناوری عمل کنند. انتظار میرود که شرکتهای مستقر در این پارکها، محصولات و خدمات نوآورانهای ارائه دهند و بهجای تولید محصولات متعارف، بر روی فناوریهای جدید و خلاقانه تمرکز کنند.
او اظهار کرد: ما در پارک فناوری با چالشهای متعددی روبهرو هستیم که بر ثبات اقتصادی تأثیر میگذارد. یکی از این چالشها، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات است. بهعنوان مثال، معافیت عوارض شهرداری که قبلاً وجود داشت، بهطور ناگهانی لغو شد و این موضوع برای شرکتها به یک تهدید تبدیل شده است. این تغییرات در قوانین، بهویژه در زمانی که دولت مجری این قوانین است، میتواند مشکلات زیادی برای کسبوکارها ایجاد کند.
صفاری نیا گفت: علاوه بر این، ما با عدم کفایت زیرساختها مواجه هستیم. اگرچه تقاضا برای فضا و امکانات وجود دارد، اما زیرساختهای لازم برای حمایت از رشد و استقلال شرکتها کافی نیست. انتظار نمیرود که یک پارک فناوری بتواند بهتنهایی تمامی مشکلات کشور را حل کند.
او افزود: در حال حاضر، ما در موقعیتی هستیم که به یک منطقه بینالمللی نوآوری تبدیل شدهایم و در حوزههای فضایی و دانشگاهی فعالیتهای جدیدی آغاز شده است. با توجه به انتظارات دولت و بخش خصوصی، پارک فناوری میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد دانشگاهی ایفا کند. طبق گزارشها، فروش شرکتهای ما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و این نشاندهنده موفقیت در جذب دانشمحوری است.
او تصریح کرد: با این حال، برای تبدیل شدن به یک قطب نوآوری در حوزههای فناوریهای نوین، نیاز به حمایت دولت و تلاش مستمر شرکتها داریم. ما باید بر روی حوزههایی مانند فناوریهای میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای فضایی تمرکز کنیم. این کار نیازمند همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است تا بتوانیم یک زیستبوم مؤثر ایجاد کنیم.
رئیس پارک فناوری پردیس بیان کرد: در پایان، با وجود ضعفهایی که در گذشته وجود داشته، باید تلاش بیشتری برای تحقق اهداف خود انجام دهیم. اگر میخواهیم اینجا به قطب فناوری تبدیل شویم، نیاز داریم تا شرکتهای بهتری جذب کنیم و حمایتهای لازم را از دولت دریافت کنیم. ما برنامههایی داریم که با همکاری تمامی ذینفعان، از جمله دولت و بخش خصوصی، میتوانیم به اهداف تعیینشده در مصوبات دولت دست یابیم و در زمینه فروش، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و حضور در بازارهای بینالمللی موفق باشیم.
رییس منطقه بین المللی نوآوری ایران با بیان اینکه شرکتهای مستقر در پارک طی سال گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتهاند گفت:گزارش عملکرد پارک نشان میدهد که فروش شرکتهای ما بیش از ۹۰ همت بوده که سهم چشمگیری در اقتصاد دانشبنیان کشور محسوب میشود. با این حال، این میزان برای پاسخگویی کامل به نیازهای کشور کافی نیست. سال گذشته دولت با تصویب "منطقه بینالمللی نوآوری"، مسیر تمرکز بر حوزههای اولویتدار را باز کرد و ما در تلاشیم با ایجاد یک زیستبوم پویا و جذب شرکتهای توانمندتر، به اهداف تعیینشده نزدیکتر شویم.