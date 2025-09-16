براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای هویزه در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک، اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۷ شهر دیگر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان‌ - براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۲۵ شهریور در هویزه با قرار گرفتن روی عدد ۵۰۰ AQI، وضعیت قهوه‌ای و خطرناک الودگی را نشان می‌دهد، همچنین اهواز با ۲۵۴ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

در این مدت شهر‌های اندیمشک با ۱۵۸، ماهشهر ۱۵۷ و امیدیه ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و شهر‌های خرمشهر با ۱۳۰، شوش ۱۱۹، هندیجان ۱۰۷ و بهبهان ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، شهر‌های با هوای قابل قبول، آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل بودند و فقط اهالی شهرستا دهدز هوای پاک تنفس می‌کنند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
