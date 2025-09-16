باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کشتی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کشتی را تبریک گفت و اعلام کرد: طلسم ۱۳ ساله شکست. شیرمردان کشتی کشورمان برای ششمین بار عنوان قهرمانی مسابقات جهانی کشتی را از آن خود کردند.

کشتی‌گیران خوش غیرت تیم ملی کشتی ایران در زاگرب۲۰۲۵ کاری کردند کارستان و عنوان قهرمانی خود را پیش از پایان یافتن رقابت‌های همه اوزان و زودهنگام به دست آوردند.

گفتنی است؛ ایران پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است.

همچنین تیم کشتی آزاد کشورمان ۹ مرتبه در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی مسابقات را از آن خود ساخت و ۱۴ بار نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

باشگاه پرسپولیس این قهرمانی را به ملت شریف ایران، اهالی ورزش و کشتی، فدراسیون و به ویژه مربیان و کشتی‌گیران تیم ملی تبریک می‌گوید.