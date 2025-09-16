مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از مشاهده و ثبت گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلوی شهرستان نمین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: محیط بانان مستقر در سایت، موفق شدند گوساله‌ی متولد سال جاری از گوزن زرد ایرانی را که به صورت طبیعی در محیط سایت به دنیا آمده است را مشاهده و ثبت کنند.

او افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ رأس گوزن زرد ایرانی در این سایت نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی و سازگاری آنها با شرایط محیطی سایت فندقلو در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: پوشش گیاهی منطقه به ویژه جنگل متراکم موجب می‌شود گوزن‌ها برای حفاظت از نوزاد خود، او را در روز‌ها و ماه‌های نخست تولد مخفی کنند و به همین دلیل دیدن نوزاد در همان روز‌های اول امکان پذیر نیست و محیط بانان موفق شده‌اند این گوزن را سه ماه پس از تولد رصد و ثبت نمایند.

سفیدی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های حفاظت، تکثیر و پایش محیط زیستی، به ویژه در سایت فندقلو، جمعیت گوزن زرد ایرانی بتدریج افزایش یابد و در آینده بخشی از آن به زیستگاه‌های طبیعی گونه بازگردد.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: گوزن زرد ایرانی ، سایت فندقلوی نمین ، زیستگاه طبیعی
خبرهای مرتبط
انتقال سه راس گوزن زرد ایرانی به سایت فندقلوی نمین
نگهداری ۹ گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلوی نمین
وضعیت گوزن‌های ایرانی در نمین مطلوب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آدرس کوچه و خیابان رو هم بده شکارچیان همیشه گشنه برن.
۰
۱
پاسخ دادن
آخرین اخبار
مشاهده و ثبت یک رأس گوزن زرد ایرانی در سایت فندقلو