مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در اولین بازی تیمش در لیگ قهرمانان اروپا نیمکت نشین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المپیاکوس در آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه خانگی خود «کارایسکاکیس» به مصاف تیم پافوس قبرس خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت تهران آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام سایت رسمی یوفا، در ترکیب احتمالی المپیاکوس نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و خرید تازه این باشگاه، به چشم نمی‌خورد.

ترکیب احتمالی المپیاکوس در این مسابقه به شرح زیر است: پاشالاکیس؛ کوستینیا، رتسوس، پی‌رولا، اورتگا؛ موزاکیتیس، هزه؛ استرفتزا، اسکیپیونی، شیکینیو و ال کعبی.

این در حالی است که طارمی در نخستین حضور خود با پیراهن المپیاکوس در رقابت‌های داخلی، تنها طی ۲۵ دقیقه موفق شد دو گل به ثمر برساند و یک ضربه پنالتی نیز برای تیمش بگیرد.