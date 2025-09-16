باشگاه خبرنگاران جوان - فردی که با انتشار کلیپهای توهینآمیز در فضای مجازی موجب جریحهدار شدن احساسات مردم مازندران شده بود با صدور نیابت قضایی در یکی از استانهای مرکزی دستگیر و به مازندران منتقل شد.
علیاکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: بر اساس گزارشهای رسمی، فردی در فضای مجازی با انتشار مطالب و کلیپهای توهینآمیز، اقدام به توهین به مردم مازندران کرده بود که این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
او افزود: با صدور دستور قضایی به پلیس فتا این فرد تحت رصد و پیگیری قرار گرفت و نیابت قضایی برای دستگیری این فرد نیز انجام شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه دستگاه قضایی هیچگونه تساهلی در برابر هنجارشکنان نخواهد داشت، ادامه داد: حتی اگر فرد مرتکب ابراز ندامت کند، دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و حرمت مردم، برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران