فردی که در فضای مجازی خود را عقاب می‌نامید و به مردم مازندران توهین کرده بود دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فردی که با انتشار کلیپ‌های توهین‌آمیز در فضای مجازی موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم مازندران شده بود با صدور نیابت قضایی در یکی از استان‌های مرکزی دستگیر و به مازندران منتقل شد.

علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی، فردی در فضای مجازی با انتشار مطالب و کلیپ‌های توهین‌آمیز، اقدام به توهین به مردم مازندران کرده بود که این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

او افزود: با صدور دستور قضایی به پلیس فتا این فرد تحت رصد و پیگیری قرار گرفت و نیابت قضایی برای دستگیری این فرد نیز انجام شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه دستگاه قضایی هیچ‌گونه تساهلی در برابر هنجارشکنان نخواهد داشت، ادامه داد: حتی اگر فرد مرتکب ابراز ندامت کند، دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و حرمت مردم، برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: دادگستری مازندران ، دستگیری اراذل و اوباش
خبرهای مرتبط
دستگیری ۳ اخلالگر نظم و امنیت عمومی و سارقان به عنف در تنکابن
دستگیری اراذل و اوباش مسلح در نوشهر
بازداشت اراذل و اوباش و عوامل تیراندازی در نوشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
باید تو کوچه های شمال دونه دونه گرداند توف کنند بصورتش
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بعد دسگیری عقابه اهلی از اب دراومدخخخخ
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
والله ما مازندران انقدر جنسا رو بهدمسافر گرون میدین انگار اونجا خارج از کشوره
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اصلا خودت فهمیدی چی گفتی ؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
....من یادمه اینو قشنگ هر روز تو محله شون
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
احتمالا دوزش زیاد بوده داغ کرده
۱
۶
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اعدام دور میدان مازندران
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۰:۲۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اولا که ایشان پشه هم نیست... دوما در تساهل و برخورد قضایی ، ضعیف و سلیقه ای با این کارها و بی قانونی موجود در امور اجتماعی، باعث افزایش روز افزون کج رویها در اجتماع شده است... حالا ببینید که مثلا موتور سواری در خیابانها و کوچه ها که یک طرفه میروند... اتوبان با سه ترک در خلاف جهت حرکت میکنند در خیابانها به صورت خلاف جهت لابلای خودروها میروند و مدعی هم شده اند و ... چه نگاهی از جامعه به دولت مردان و سیستم قضایی و پلیس ضعیف ایجاد کرده است....؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
درود بر دادستان پرتلاش و دلسوز
این فرد و نمک نشناس امثال ایشون که حاصل سفرشان به شمال جز ترافیک و زباله نیست باید بسزای اعمال خود برسند تا حساب اینها با سایر هم میهنان عزیز جدا شود
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
واقعا که این عقاب از نوع مجازی هست!
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
من به عنوان یک شمالی میگم گور بابای پدرسوخنه دزد جنگل آتیش زن
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خوب حالا عقاب گفته فحش نداده بود که
۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
این اشکول توهم زده بود که عقابه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
کجای باغی بعداز دستان تمام شده می پرسه شیرین و فرهاد کدامش دختر بود کدامش پسر بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
چی زدی دریافت نیستی
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل جویبار؛ شمار موارد کشف شده به ۴۴ قلاده رسید
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
آخرین اخبار
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل جویبار؛ شمار موارد کشف شده به ۴۴ قلاده رسید
قلع و قمع ۱۵ مورد تفکیک غیرمجاز و آزاد سازی ۲۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی کلاردشت
قهرمانی میران ساری و شهرداری نوشهر در نیم فصل لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران
۵۳ تن مرغ منجمد در بابل؛ جهاد کشاورزی به دنبال کاهش قیمت بازار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های مازندران
جریمه تاوان تخلیط برنج
عقاب مجازی در قفس افتاد