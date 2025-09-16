نمایندگی دائم ایران در وین با اشاره به ارائه قطعنامه پیشنهادی کشورمان نوشت: جامعه بین‌المللی باید مانع از تکرار اقدامات غیرمسئولانه‌ای گردد که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران به‌همراه کشور‌های بلاروس، چین، روسیه، ونزوئلا و نیکاراگوئه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است.

پیش نویس این قطعنامه با استناد به منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و قطعنامه‌های پیشین، بر ضرورت ممنوعیت هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس تأکید داشته و هرگونه اقدام به حمله یا تهدید علیه این مراکز را نقض جدی حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته است.

نمایندگی دائم کشورمان در وین خاطرنشان ساخت که حملات اخیر علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که تحت پادمان آژانس قرار دارند نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس بوده و سلامت کارکنان، امنیت مواد هسته‌ای، محیط زیست و همچنین اعتبار رژیم عدم اشاعه را به‌طور جدی به خطر انداخته است.

همچنین تأکید گردید که ارائه این قطعنامه نه تنها در راستای دفاع از حقوق مشروع کشور‌های عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران است، بلکه با هدف تضمین امنیت کلیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در سطح جهانی صورت گرفته است.

در این پیش نویس قطعنامه تصریح شده است کشور‌هایی که دارای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هستند، محق به دریافت تضامین لازم برای بهره‌مندی ایمن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و بر نقش آژانس در این زمینه تاکید شده است.

قطعنامه ضمن تأکید بر حقوق مسلم و غیرقابل انکار کشور‌های عضو برای بهره مندی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، یادآور می‌شود که تنها راه رسیدگی به نگرانی‌های مشروع، گفت‌و‌گو و دیپلماسی است و جامعه بین‌المللی باید با حمایت از این رویکرد، مانع از تکرار اقدامات غیرمسئولانه‌ای گردد که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌نماید.

لازم به ذکر است این پیش نویس بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در کنفرانس عمومی آژانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در خصوص آن رأی گیری خواهد شد. برآورد‌ها حاکی از حمایت کشور‌های مستقل از این پیش نویس می‌باشد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
هر کسی حرفی از مذاکره و توافق با آمریکا و اروپا بزند. بی شرف و پُفیوز هست. جنگ جنگ تا پیروزی.
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
غنی سازی ۶۰ درصد صلح آمیزه ؟؟؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
هنوز نفهمیده اید که جامعه جهانی وجود ندارد
۲
۸
پاسخ دادن
