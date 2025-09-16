رسانه عمانی به تحلیل مسابقات بین المللی رولبال در این کشور پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه عمان اسپورت به تحلیل مسابقات بین‌المللی رولبال در این کشور پرداخت و در این باره نوشت: تیم منصف ایران پس از پیروزی هیجان انگیز هشت بر پنج مقابل سموحه مصر در فینال رقابت‌ها که به میزبانی ورزشگاه سلطان قابوس مسقط عمان برگزار شد قهرمان سومین دوره لقب گرفت. تیمی از هند هم با شکست ۱۲ بر ۵ سلاله عمان به رتبه سوم دست پیدا کرد.

سلمان عربی به دلیل عملکرد برجسته خود جایزه بهترین بازیکن مسابقات را از آن خود کرد. در حالی که هم تیمی او محمد عسکری به عنوان بهترین "دروازه‌بان" انتخاب شد.

در ادامه این گزارش آمده است: فینال از همان ابتدا هیجان انگیز بود و احمد حسن از سموحه گل نخست مسابقه را برای تیمش به ثمر رساند، سپس عبدالرحمن اختلاف را به عدد ۲ رساند تا برتری زود هنگامی را برای مصری ها به ارمغان بیاورد، البته علی دیانت خیلی زود یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. 

در بخش دیگری از گزارش آمده است: سلمان عربی در دقیقه ۱۶ بازی را به تساوی کشاند و در ادامه تیم منصف ایران باز هم توسط سلمان عربی (۲ گل) و سینا تاجیک به گل رسید تا نیمه نخست با برتری پنج بر ۲ نماینده‌ ایران پایان برسد.

در ابتدای نیمه دوم سموحه مصر فشار خود را افزایش داد تا اختلاف را کاهش دهد و ثمره این حملات منجر به این شد تا توسط معتز به گل سوم دست پیدا کند، هر چند در ادامه محمد عسکری دروازه‌بان تیم منصف با چند سیو حیاتی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا سلمان عربی از روی نقطه پنالتی گل ششم را برای منصف به ثمر برساند. در ادامه بازی هم هر دو تیم ضمن ایجاد موقعیت به گل هم رسیدند و مهم ترین صحنه بازی در دقیقه ۴۹ برای سموحه مصر رقم خورد جایی که آنها فرصت طلایی را برای بازگشت از دست دادند و عبدیکو پنالتی خود را از دست داد تا در پایان این دیدار با برتری ۸ بر ۵ نماینده ایران به پایان برسد.

پس از این دیدار اوکتای نوید بازیکن تیم منصف ایران گفت: ما از کسب عنوان قهرمانی در کشور عمان بسیار خوشحالیم. بازی در مقابل قدرتمند سموحه به هیچ وجه آسان نبود اما ایمان ما و داشتن روحیه تیمی به ما کمک کرد تا نتیجه را تغییر بدهیم.ما تجربه فنی ارزشمندی از این مسابقات به دست آوردیم.

