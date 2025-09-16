رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در شلوغ‌ترین روز‌های سال شاهد بی‌سلیقگی هستیم و نمایشگاه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نرخ نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری نیز توسط خزانه‌دار شورا ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری در کمیته‌ای ترافیک مهرماه را بررسی می‌کند، یادآور شد: فرمانداری نیز جلسه‌ای پیش‌بینی کرده که از شورا نیز دعوت به حضور شده است. برنامه‌ها دنبال می‌شود، اما قاعدتا باید منتظر ترافیک پیچیده‌تری باشیم.

چمران گفت: در شلوغ‌ترین روز‌ها شاهد بی‌سلیقگی هستیم و نمایشگاه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود. باید این بینش را ایجاد کنیم که مردم ساکن آن محدوده نیز حق زندگی دارند. ما این موضوع را بار‌ها بدون تعارف اعلام کرده‌ایم و باز هم اعلام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بخشنامه به شهرداران اجرایی نمی‌شود و لغو شده است، یادآور شد: اگر این بخشنامه اجرا شود برای شهرداری آن منطقه مسائل حقوقی پیش خواهد آمد.

چمران با تاکید بر اینکه شهرداری نمی‌تواند ضامن وام تاکسیرانان باشد، گفت: رانندگان با مشکل ضامن روبه‌رو هستند و باید دو برابر مبلغ را ضمانت دهند که دشوار است و حتی برای بنده هم تامین این ضمانت مشکل است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه گزارشات اقدامات در مورد مترو وجود دارد، تصریح کرد: به طورکلی آنچه که از قبل اجرا شده و آنچه در حال اجراست، مشخص است.

وی در مورد کلنگ‌زنی مساجد در مناطق مختلف، یادآور شد: ما مسجد کم داریم و بار‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع پرداخته شده و گفتند که شهرداری به مسجدسازی کمک کند. خوشبختانه در دوره ششم کمک به مساجد به خوبی ساماندهی شده است. اینکه تعداد مساجد کافی است یا خیر، باید سازمان تبلیغات اعلام کند.

چمران در رابطه با وضعیت نگهداشت شهر هم گفت: شنیده شده که قرارداد‌های جدید منعقد شده، اما در مجموع قرار بر این است که برنامه‌ها در شورا ارائه شود و بگویند که از چه روشی می‌خواهند مسئله نظافت را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: ما در زمینه فرهنگ‌سازی پسماند خوب عمل نکرده‌ایم. بودجه برای آن پیش‌بینی شده، اما حرکت در شتابی در این زمینه ندیده‌ایم. باید صدا و سیما در مورد این موضوع کار کند. باید زمان مشخصی برای بیرون گذاشتن پسماند مشخص شود تا بتوان از این شرایط جلوگیری کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: صدور پروانه در حال حاضر سیستمی است و نظر ما این است که تمام اقدامات سامانه‌ای باشد و حتی کنترل‌ها نیز به همین شکل باشد. هفته آینده جلسه‌ای با سازمان فاوا خواهیم داشت که این موضوع را تعیین تکلیف کنم تا روند تسریع شود.

برچسب ها: نمایشگاه تهران ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
پیرهادی خواستار تعیین تکلیف فوری لوایح و طرح‌های معطل‌مانده شهرداری در شورا شد
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
کاهش ۲۵۶ هکتاری بافت فرسوده پایتخت با بازآفرینی و نوسازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آخرین اخبار
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی