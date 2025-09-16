معاون وزیر امور خارجه، بر اهمیت دیپلماسی چندجانبه اقتصادی و نقش سازمان همکاری اقتصادی در سیاست همسایگی ایران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه آغاز شد.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ضمن قدردانی از حضور مهمانان و وزیر امور خارجه گفت: این حضور نشان از تعهد و باور عمیق وزارت و وزیر امور خارجه به موضوع مهم اکو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های منطقه‌ای در همکاری میان کشور‌های این منطقه دارد.

وی ادامه داد: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های عرصه دیپلماسی و روابط بین‌المللی در منطقه و بزرگ‌ترین اندیشکده روابط خارجی در جمهوری اسلامی ایران، همواره کوشیده است بستری پویا برای تبادل اندیشه، تحلیل‌های راهبردی، توسعه همکاری‌های علمی و فکری، انجام دیپلماسی‌های غیررسمی و ایجاد چارچوب‌هایی برای تبادل نظر و ارتباط میان هیئت‌های فکری و تصمیم‌سازان در کنار تصمیم‌گیران حوزه اکو فراهم آورد، تا اهداف تعیین‌شده در اساسنامه اکو پیگیری شود.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه چندجانبه‌گرایی از جمله عرصه‌های مورد توجه ویژه وزارت امور خارجه ایران و از اصول اساسی همکاری‌ها در این حوزه به شمار می‌رود، گفت: وزارت امور خارجه و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور، همواره از مصادیق چندجانبه گرایی حمایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از مصادیق مهم در این زمینه، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است که جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی چندجانبه و سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.

خطیب‌زاده گفت: در اسفند سال ۱۳۹۰، نخستین همایش ملی ایران و اکو با همکاری معاون وقت اقتصادی وزارت امور خارجه در همین مرکز برگزار شد. اکنون نیز خوشحالم که در آستانه تدوین چشم‌انداز ۳۵ اکو توسط ده کشور عضو، جزو نخستین و شاید اولین اندیشکده در منطقه اکو باشیم که به این موضوع مهم در سطح ملی می‌پردازد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش فرصتی برای گفت‌وگوی سازنده و ارائه چارچوب‌های پیشنهادی عملیاتی در مسیر آینده‌ای روشن‌تر برای این سازمان مهم و پویای منطقه‌ای فراهم آورد.

این همایش با حضور وزیر خارجه و دبیرکل اکو افتتاح خواهد شد و در ادامه، سه پنل تخصصی با محور‌های «مواصلات و تعاملات درون‌منطقه‌ای»، «اکو و فناوری‌های نوین» و «چشم‌انداز اکو در سال ۲۰۳۵» برگزار می‌شود. هدف اصلی این نشست، بررسی ابعاد همکاری‌های اقتصادی، فناوری و ارتباطی میان کشور‌های عضو و ارائه توصیه‌های کارشناسی برای تدوین چشم‌انداز جدید سازمان است.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یکی از باسابقه‌ترین نهاد‌های همکاری منطقه‌ای در جهان در حال توسعه است که در سال ۱۹۶۴ با ابتکار ایران، ترکیه و پاکستان پایه‌گذاری شد و بعد‌ها با پیوستن جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته آسیای مرکزی و افغانستان، به یک سازمان ده‌عضوی تبدیل گردید. این سازمان با وجود ظرفیت‌های عظیم جمعیتی و جغرافیایی خود، هنوز نتوانسته به سطح انتظارات اعضا در تحقق منافع مشترک دست یابد.

همایش ملی ایران و اکو در همین راستا بستری برای بازاندیشی در چالش‌ها و فرصت‌های موجود و ترسیم مسیر آینده همکاری‌ها فراهم می‌سازد.

امسال آخرین سال اجرای چشم‌انداز اکو ۲۰۲۵ است و کشور‌های عضو در تدارک تدوین برنامه ۱۰ ساله جدید برای تصویب در نشست شورای وزیران امور خارجه در قزاقستان هستند. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند طراحی این چشم‌انداز، نظرات تمامی ذی‌نفعان از بخش‌های دولتی و خصوصی تا نهاد‌های دانشگاهی، زنان و جوانان لحاظ خواهد شد.

ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران و میزبان دبیرخانه اکو، این سازمان را ابزاری کلیدی برای تحقق سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه اقتصادی خود می‌داند و بر نقش آن در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌هایی همچون تجارت، ترانزیت، گردشگری، دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی تأکید دارد.

