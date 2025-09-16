مدیرکل گمرک بوشهر از صادرات ۱۱ میلیون و ۲۲۷ هزار تن محصولات پتروشیمی از گمرکات استان به کشورهای مختلف خبر داد.

منبع تسنیم
وی چین، امارات متحده عربی، هندوستان و پاکستان، برزیل، ترکیه، عمان، قطر، بنگلادش و کویت را ۱۰ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی استان بوشهر نام برد.
وی صادرات از گمرکات استان بوشهر را شامل سه گروه میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها اعلام و تصریح کرد: از مجموعه محمولههای صادراتی بیش از ۱۱ میلیون و ۲۲۷ هزار تن مربوط به محصولات پتروشیمی است.
مدیرکل گمرک بوشهر ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در ۵ ماه نخست امسال را ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: انواع گاز مایع، متانول، پلیاتیلن، کود اوره، رافینت، آمونیاک، گوگرد و دیگر محصولات را از جمله محمولههای صادرات پتروشیمی بوده است.
سلیمانی ادامه داد: بیشترین میزان صادرات از گمرکات استان بوشهر مربوط به گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس میباشد که از نظر وزنی ۷۹ و از نظر ارزشی ۹۱ درصد از کل حجم صادرات بدون احتساب میعانات گازی را به خود اختصاص داده است.
