مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ کشورمان صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

سید جواد هاشمی، گیتی معینی، غلامرضا صنعتگر، فرهاد بشارتی، پویا امینی، محمد اله یاری، نیکنام حسینی پور، امیرعباس ستایشگر، رضا مردانی، شراره رخام و تعدادی دیگر از جمله هنرمندانی بودند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان حضور داشتند.

پس از اقامه نماز میت بر پیکر این هنرمند، او برای مراسم خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) منتقل شد.

پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد

امید جهان، شامگاه جمعه بیست و یکم شهریور حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد که به دلیل وضعیت بحرانی توسط تیم اورژانس به بیمارستان پاستور اعزام شد و کادر درمان با تلاش‌های بی‌وقفه و به‌کارگیری تمامی امکانات موجود، موفق به احیای قلبی وی شدند. اما در نهایت این خواننده پس از ۲ نوبت عملیات احیای قلبی موفقیت‌آمیز توسط تیم اورژانس پیش بیمارستانی و کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور بم به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شد و ظهر شنبه بیست و دوم شهریور دار فانی را وداع گفت.

پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد

امید جهان (امید پولادی جهان) متولد دهم بهمن ماه سال ۱۳۶۰ از آبادان فرزند محمود جهان خواننده سرشناس موسیقی بندری جنوب ایران بود. او از کودکی تحت تأثیر پدرش با موسیقی آشنا شد. اولین تجربه‌های خوانندگی را در نوجوانی در جمع‌های خانوادگی و محلی کسب کرد. 

پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد

برچسب ها: امید جهان ، درگذشت خواننده ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
امید جهان درگذشت
جزئیات خاکسپاری امید جهان/ تشییع فردا ۹ صبح از مقابل تالار وحدت
«امید جهان» تحت مراقبت پزشکی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۰
-
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
روحشان شاد مطرب خوبی بودند ایشان
۱۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بله روحش شاد ، اما متلک رو به خودت بگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
پدرش هم بی حاشیه بود
خودش هم همینطور
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد، اهل ادا و ادوار نبود و فقط به حرفه خودش چسپیده بود ، مثل اکثر سلبریتی ها توی همه امور دخالت نمیکرد، سرش به کار خودش بود، خدا بیامرزد
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بک محمد صیدالی
۱۱:۱۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
می‌شکنم در شکن زلف یار، روحت شاد خوش خنده
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهربانو زریری
۱۱:۱۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا همه را ببخشه همه گناهکاران را
۴
۲۱
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
از جمله پدر شما رو
Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۱۱:۱۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
هی وای سی امید
که باور می‌کند در باغ ما داغ صنوبر را،،،، که باور می کند افتادن سرو تناور را
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه. جوان بود
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه غریبانه رفت کسی براش شلوغ بازی در نیاورد
۳
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خودشیرین بازیاش محبوبیتی براش نذاشته
Iran (Islamic Republic of)
ایمان بوشهری
۱۲:۰۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه تمام درگذشتگان رو،شمایی که گفتی خودشیرین بازی می‌کرده ،یک موردش بگو تا بدونیم؟؟؟!!
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
شفاف‌سازی و مستندسازی منجر به کاهش میزان دعاوی شده است
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
«مجنون» پس از ۲ سال روی پرده می‌رود
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
آخرین اخبار
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
صالحی: برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر کار درستی است
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
شفاف‌سازی و مستندسازی منجر به کاهش میزان دعاوی شده است
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»
«مجنون» پس از ۲ سال روی پرده می‌رود
پویانمایی «بافنده بهار»؛ نقل افسانه‌های دنیای رنگ و نقش
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان راه‌حل برون‌رفت از تحریم‌ها
پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد
گنجاندن بیش از ۶۰ پرونده پلیسی در سریال «الگوریتم»/ الگویی تازه در سریال‌سازی ایرانی