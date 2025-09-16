مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ کشورمان صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

سید جواد هاشمی، گیتی معینی، غلامرضا صنعتگر، فرهاد بشارتی، پویا امینی، محمد اله یاری، نیکنام حسینی پور، امیرعباس ستایشگر، رضا مردانی، شراره رخام و تعدادی دیگر از جمله هنرمندانی بودند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان حضور داشتند.

پس از اقامه نماز میت بر پیکر این هنرمند، او برای مراسم خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) منتقل شد.

امید جهان، شامگاه جمعه بیست و یکم شهریور حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد که به دلیل وضعیت بحرانی توسط تیم اورژانس به بیمارستان پاستور اعزام شد و کادر درمان با تلاش‌های بی‌وقفه و به‌کارگیری تمامی امکانات موجود، موفق به احیای قلبی وی شدند. اما در نهایت این خواننده پس از ۲ نوبت عملیات احیای قلبی موفقیت‌آمیز توسط تیم اورژانس پیش بیمارستانی و کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور بم به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شد و ظهر شنبه بیست و دوم شهریور دار فانی را وداع گفت.

امید جهان (امید پولادی جهان) متولد دهم بهمن ماه سال ۱۳۶۰ از آبادان فرزند محمود جهان خواننده سرشناس موسیقی بندری جنوب ایران بود. او از کودکی تحت تأثیر پدرش با موسیقی آشنا شد. اولین تجربه‌های خوانندگی را در نوجوانی در جمع‌های خانوادگی و محلی کسب کرد.