شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته وقف تصاویری از مسابقات بین باشگاهی سامبو در شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای گرامیداشت هفته وقف، مسابقات بین‌باشگاهی سامبو استان قم در بخش آقایان، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۵۰ ورزشکار در رده‌های نونهالان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید. این رویداد ورزشی با میزبانی باشگاه شهید خزائی و در فضای معنوی آستان مقدس امامزاده جعفر شهید (ع)، با حضور شهردار محترم منطقه ۶ جناب آقای ترکمن و جمعی از معاونان ایشان برگزار شد. این رقابت‌ها با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی، شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت روحیه ورزشکاری در میان جوانان استان برگزار گردید و با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به رشته سامبو همراه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

برگزاری مسابقات بین باشگاهی سامبو در قم به مناسبت هفته وقف

