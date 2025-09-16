رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت:رویکرد دولت چهاردهم و شخص رییس جمهور توجه به حوزه محیط زیست و توسعه پایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شینا انصاری در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست، با اشاره به اینکه همایش مذکور دومین همایش برگزار شده طی یک سال اخیر در حوزه حقوق محیط زیست است، از تداوم چنین برنامه‌هایی در حوزه محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر با چالش‌های متعدد در حوزه محیط زیست در کشور مواجه‌ایم که حاصل بی‌توجهی در ادوار گذشته بوده است.

وی با اشاره به مشکل عدم تامین حق آبه تالاب ها، گرد و غبار، تغییر اقلیم و موضوعات و چالش‌های متعدد محیط زیستی، توضیح داد: رویکرد دولت چهاردهم و شخص رییس جمهور توجه به حوزه محیط زیست و توسعه پایدار است. در حوزه اسناد و سیاست‌های بالادستی توجهاتی به حوزه محیط زیست داریم که مهم‌ترین سند بالادستی ما سیاست‌های ابلاغی ۱۵ بندی مقام معظم رهبری است که موضوعات محیط زیستی در آن نهفته است. این سند مانیفست ما در حوزه محیط زیست و نقشه راه ما در حوزه محیط زیست است که در سال ۹۴ ابلاغ شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بند ۴ سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست مبنی بر پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی غیرمجاز و مجازات بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنها به جبران خسارات، خاطر نشان کرد: این سیاست‌ها یکی از مبانی مهم تصمیم گیری ما در حوزه محیط زیست و نقشه راه ما به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه محیط زیست است. اینکه همه قوا پای کار آیند تا از تهدیدات زیستی جلوگیری و از سرمایه محیط زیستی حفاظت کنیم بسیار حائز اهمیت است. انصاری ادامه داد: پیشگیری از جرایم محیط زیستی مختص دستگاه خاصی نیست، اما رسالت پیشگیری از وقوع جرایم جزء وظایف قوه قضاییه است. انشالله بتوانیم در تقویت همکاری فی‌مابین شاهد این باشیم که در ادامه مسیر اتفاقات خوبی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم رخ دهد و برخورد‌ها بازدارندگی اثربخش داشته باشد.

وی همچنین در پایان سخنان خود با اشاره به ماده ۳۴ قانون هوای پاک، افزود: در این قانون نیز وجود شعب تخصصی حوزه محیط زیست برای پیگیری جرایم محیط زیستی پیش بینی شده است و این همکاری‌ها و اشرافی که در قوه فضایه وجود دارد می‌تواند به رسیدن به اهداف کمک کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: محیط زیست ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
باید‌ها و نباید‌هایی که باید برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ‌ها انجام داد + فیلم
عارف: برنامه دولت جبران عقب‌ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین است
حذف بخش زیادی از گاز‌های مخرب لایه ازون در ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آخرین اخبار
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی