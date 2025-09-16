با تلاش امدادگران ، جان یک شهروند حادثه دیده در منطقه سخت گذر کول سیرا دزفول نجات یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهید رئیسی شهرستان دزفول گفت: یک مرد ۵۵ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع حدود ۵ متری دچار آسیب به سر (تروما)، کاهش سطح هوشیاری، سرگیجه و استفراغ مداوم شد. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و با توجه به تداوم علائم، بلافاصله با شماره ۱۱۵ اورژانس تماس گرفته شد و درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی صورت پذیرفت.

دکتر سیامک قهاری افزود: تا زمان رسیدن بالگرد، مروت صادقی ف بهورز پرتلاش روستای کول سیرا، با هماهنگی و مشاوره پزشکی انجام‌شده از سوی این مرکز، اقدامات حمایتی لازم را برای حفظ وضعیت حیاتی بیمار انجام داد. خوشبختانه بیمار در شرایط پایدار به‌وسیله اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت شهید رئیسی در منطقه احمدفداله با جمعیتی حدود ۳۶۶۴ نفر و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از مرکز شهرستان دزفول واقع شده است. به دلیل شرایط کوهستانی و راه‌های سخت‌گذر، مردم این منطقه با مشکلات جدی در دسترسی به خدمات درمانی مواجه هستند، اما این مرکز با استقرار دو تیم بیتوته‌ای شامل ۲ پزشک، ۲ ماما و ۲ پرستار به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر خدمات بهداشتی و درمانی را به ساکنان ارائه می‌دهد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: اورژانس هوایی ، شهرستان دزفول
خبرهای مرتبط
رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول:
۲۵۰ تخت بیمارستان دزفول را بیماران کرونایی پر کرده اند
رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در دزفول؛ ادای احترام به شهدا
رییس بیمارستان خیریه سرطانی امام حسن مجتبی (ع) دزفول:
به صورت میانگین ماهانه ۱۲۰ نفر به تعداد بیماران سرطانی دزفول افزوده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
آخرین اخبار
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
خوزستان تولید کننده ۲۳ درصد خرمای کشور
نجات جان شهروند حادثه‌دیده در منطقه سخت گذر کول سیرا دزفول
سایه خطرناک آلودگی بر سر هویزه، ۸ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی