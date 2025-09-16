با تلاش امدادگران ، جان یک شهروند حادثه دیده در منطقه سخت گذر کول سیرا دزفول نجات یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهید رئیسی شهرستان دزفول گفت: یک مرد ۵۵ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع حدود ۵ متری دچار آسیب به سر (تروما)، کاهش سطح هوشیاری، سرگیجه و استفراغ مداوم شد. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و با توجه به تداوم علائم، بلافاصله با شماره ۱۱۵ اورژانس تماس گرفته شد و درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی صورت پذیرفت.

دکتر سیامک قهاری افزود: تا زمان رسیدن بالگرد، مروت صادقی ف بهورز پرتلاش روستای کول سیرا، با هماهنگی و مشاوره پزشکی انجام‌شده از سوی این مرکز، اقدامات حمایتی لازم را برای حفظ وضعیت حیاتی بیمار انجام داد. خوشبختانه بیمار در شرایط پایدار به‌وسیله اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت شهید رئیسی در منطقه احمدفداله با جمعیتی حدود ۳۶۶۴ نفر و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از مرکز شهرستان دزفول واقع شده است. به دلیل شرایط کوهستانی و راه‌های سخت‌گذر، مردم این منطقه با مشکلات جدی در دسترسی به خدمات درمانی مواجه هستند، اما این مرکز با استقرار دو تیم بیتوته‌ای شامل ۲ پزشک، ۲ ماما و ۲ پرستار به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر خدمات بهداشتی و درمانی را به ساکنان ارائه می‌دهد.

منبع صدا و سیما