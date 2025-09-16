باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: «ایران جان» آبان ماه امسال به استان خراسان جنوبی اختصاص داده خواهد شد. این زمان به دلیل همزمانی با فصل گردشگری و برداشت محصولات کشاورزی استان، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان خواهد بود.

وی افزود: در این ویژه‌برنامه، محور اصلی گردشگری و فرهنگ استان را معرفی خواهیم کرد و علاوه بر آن به آداب و رسوم، محصولات استراتژیک کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های استان پرداخته خواهد شد.

همچنین، در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات متعدد با همکاری دستگاه‌های مختلف برای هرچه بهتر اجرا کردن این برنامه هستیم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی تأکید کرد که معرفی استان از طریق رسانه‌ها بسیار ضروری است و برای این کار به همکاری تمامی دستگاه‌ها، به ویژه میراث فرهنگی استان، نیاز است.

وی افزود: هرگونه محتوای مکتوب و تصویری که به معرفی استان کمک کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت و در این ویژه‌برنامه پخش خواهد شد.

کمیته‌ای چند نفره برای تهیه و تولید محتوای ویژه‌برنامه «ایران جان» و احصای آرشیو اختصاصی خراسان جنوبی تشکیل می شود تا دست پر به استقبال این رویداد مهم برویم.

«ایران جان» رویداد ملی است که طی یک هفته به معرفی ویژگی‌های خاص استان‌ها می‌پردازد، و از تمامی شبکه‌های استانی، سراسری و برون‌مرزی پخش می‌شود.