همزمان با آغاز مرحله جدیدی از تهاجم زمینی به نوار غزه، ده‌ها نفر از خانواده‌های اسرای اسرائیلی مقابل خانه بنیامین نتانیاهو، تحصن کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تنش‌های داخلی در اسرائیل در آستانه تشدید عملیات نظامی در غزه بالا گرفته است. صبح امروز شمار زیادی از خانواده‌های اسیران اسرائیلی در اعتراضی نمادین، مقابل اقامتگاه شخصی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، تجمع و تحصن کردند و خواستار توقف فوری عملیات نظامی و اولویت‌دهی به مذاکرات برای آزادی عزیزانشان شده‌اند.

معترضان با استقرار چادر‌های اعتراضی، خطر عملیات زمینی برای جان اسرا را عامل اصلی اعتراض خود عنوان کردند. آنها با بیان اینکه هرگونه عملیات گسترده، بازگشت عزیزانشان را به مخاطره می‌اندازد، از رژیم نتانیاهو خواستند تا به جای اقدام نظامی، راه دیپلماتیک و مبادله اسرا را در اولویت قرار دهد.

این تحصن در حالی برگزار شد که یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، همزمان با انتشار اخبار از آغاز تهاجم زمینی، پیامی کوتاه و آتشین در شبکه اجتماعی «اکس» (توئیتر سابق) منتشر کرد. وی در این پیام نوشت:  «غزه در آتش می‌سوزد». این اظهارنظر که از سوی ناظران به عنوان تأیید غیرمستقیم آغاز فاز جدید عملیات زمینی تفسیر شد، لحن تند و تهاجمی رژیم را نشان می‌دهد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیش از این، وبگاه خبری آمریکایی  «آکسیوس»  به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه از روز دوشنبه به طور رسمی آغاز شده است. این گزارش، گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید درگیری‌ها را پس از یک دوره آماده‌سازی طولانی، تقویت کرده است.

اکنون دولت نتانیاهو همزمان با ادامه جنگ در غزه و تحت فشار متحدان بین‌المللی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی، با چالش داخلی جدیدی از سوی جامعه اسرای سابق و خانواده‌های آنان رو‌به‌رو شده است که نگرانند اولویت دادن به اهداف نظامی، جان عزیزانشان را به خطر بیندازد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله اسرائیل به غزه ، اسرای اسرائیلی
تبادل نظر
