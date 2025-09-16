لوکزامبورگ قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانههای محلی، لوکزامبورگ قصد دارد در اواخر این ماه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد.
به گزارش این رسانهها، لوک فریدن، نخستوزیر و زاویه بتل، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، این موضوع را پیش از یک کمیسیون پارلمانی اعلام کردند.
پنجشنبه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که «بیانیه نیویورک» را تأیید میکند. این بیانیه در پی به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی و پیشبرد راهحل دو دولتی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه، پیش از اجلاس سالانه رهبران جهان در نیویورک، با اکثریت قاطع آرا به نفع بیانیهای رأی داد که خواستار «گامهای مشخص، زمانبندیشده و برگشتناپذیر» به سوی راهحل دو دولتی و تشکیل کشوری فلسطینی است.
قرار است فهرست کشورهای حامی به رسمیت شناختن، در کنفرانسی که در ۲۲ سپتامبر در حاشیه نشستهای مجمع عمومی و در فرانسه و عربستان سعودی برگزار میشود، نهایی شود. رهبران کشورها رسما مواضع کشورهای خود را در جلسات بحث عمومی از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر اعلام خواهند کرد.
شایان ذکر است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در ژوئیه ۲۰۲۵ قصد کشورش را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جلسات سپتامبر اعلام کرد و پاریس نیز به دنبال بیش از دوازده کشور غربی، متعهد به برداشتن گامی مشابه شد.
منبع: آناتولی