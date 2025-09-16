باشگاه خبرنگاران جوان ـ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از آن است که ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون بدون رعایت الزامات از جمله لوله‌های NAT تولید و به دلیل فقدان استاندارد‌ها و عدم امکان استحصال دارو، با حداقل ارزش اقتصادی از کشور صادر شده‌است.

از آن‌جا که این میزان پلاسما به دلیل تولید غیراصولی بدون تعهد بازگشت دارو‌های مشتق از پلاسما صادر می‌شود، کشور با کمبود جدی این دارو‌های حیاتی مواجه و ناگزیر به واردات پرهزینه آنها شده‌است.

دیوان محاسبات با صدور هشدار قانونی و تذکر صریح، توقف فوری صدور مجوز و منع استمرار این رویه را به سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو ابلاغ کرده‌است.