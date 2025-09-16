باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش میزبانی سازمان دولت گفت:در طول یک سال گذشته، دولت با وجود موانع فراوان، به رویکرد قانون‌گرایی و اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام پایبند بوده است. رئیس‌جمهور محترم، دکتر پزشکیان، بار‌ها در برنامه‌های انتخاباتی و جلسات رسمی تأکید کردند که اجرای قانون اساس کار دولت است و در این مسیر، حتی در شرایط سخت نیز از اهداف خود عدول نکرده‌ایم.

انصاری با اشاره به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه گفت: متأسفانه میانگین تحقق برنامه‌های توسعه شش‌گانه پس از انقلاب حداکثر ۳۰ درصد بوده که این موضوع نشان‌دهنده مشکلات جدی در روند اجرای برنامه‌ها است. بنابراین، دولت بر عهد خود با مردم پایبند بوده و تلاش کرده این روند را تغییر دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود:این جنگ، در واقع بخشی از جنگ سخت دشمن علیه انقلاب چهل‌ساله و استقلال ملت ایران بود. مردم با حضور پرشور خود و وحدت ملی، توطئه دشمن را خنثی کردند و حتی معترضان نیز وفاداری خود را به کشور نشان دادند. دولت و نظام با مدیریت صحیح و تشکیل کمیته‌های چهارگانه توانستند بحران را مدیریت کنند و کشور را در مسیر درست حفظ نمایند.

وی همچنین به اقدامات دولت در زمینه تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد:دولت موظف بود در سال اول، ۲۱۷ آیین‌نامه برای اجرای برنامه توسعه و بودجه تدوین و تصویب کند که تاکنون ۱۶۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و مابقی نیز در مراحل نهایی است. این رکورد در تاریخ مقرره‌گذاری کشور بی‌سابقه است و نشان از اراده جدی دولت برای تحقق برنامه‌ها دارد.

انصاری درباره اهمیت نقش حقوقی‌ها در ارتقاء رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی تأکید کرد:حقوقی‌ها باید به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دستگاه‌های اجرایی عمل کنند، حقوق شهروندی را تبیین و آموزش دهند و با ایجاد سامانه‌های رصد و پایش، اجرای قوانین را پیگیری کنند. همچنین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد از اولویت‌های جدی دولت است.

وی در ادامه به بررسی خسارات ناشی از جنگ پرداخت و گفت:مرکز خدمات بین‌الملل ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های مختلف، مستندسازی خسارات انسانی، مالی و بین‌المللی را در دستور کار دارد و آماده اقامه دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی است. با دستور رئیس قوه قضاییه، اقدامات قانونی در این زمینه با جدیت دنبال می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:برای اقامه دعاوی بین‌المللی، جلسات کارشناسی متعدد با استفاده از دیپلمات‌های با تجربه برگزار شده است و سه گزینه حقوقی برای پیگیری موضوع در دیوان دادگستری بین‌المللی بررسی شده است. همچنین در حال پیگیری ایجاد جایگاه منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه هستیم.

انصاری در پایان اظهار داشت:با وجود همه مشکلات و نقض گسترده حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران در دفاع از ملت و منطقه خود قاطع و مصمم باقی خواهد ماند و تلاش‌ها برای احقاق حقوق ملت ادامه خواهد داشت.