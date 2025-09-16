باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در اولین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. آبیپوشان که در سه هفته ابتدایی لیگ برتر بیست و پنجم یک برد، یک تساوی و یک شکست به دست آوردهاند، حالا به دنبال ثبت اولین پیروزی آسیایی خود هستند تا استارت امیدوارکنندهای در این رقابتها داشته باشند.
با احتساب دیدار سوپرجام مقابل تراکتور، استقلال پیش از این بازی چهار مسابقه رسمی انجام داده است. نکته قابل توجه این است که ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی، با وجود تغییرات متعدد در ترکیب، به سه بازیکن در تمامی مسابقات اعتماد کامل کرده است.
آنتونیو آدان دروازهبان اسپانیایی، آرمین سهرابیان مدافع باتجربه و دیدیه اندونگ هافبک اهل گابن، سه مهرهای هستند که در تمام چهار دیدار اخیر به طور کامل در زمین حضور داشته و ستونهای ثابت استقلال محسوب میشوند.
علاوه بر این، بازیکنانی، چون عارف آقاسی، رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی و مهران احمدی نیز در تمامی مسابقات فصل جاری فرصت بازی پیدا کردهاند، اما در برخی دیدارها به صورت تعویضی یا با خروج زودهنگام از زمین حضور داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ساپینتو هنوز در حال آزمون و خطا برای رسیدن به ترکیب ایدهآل خود است.
آبیها امیدوارند با تجربه مهرههای کلیدی و انگیزه بازیکنان جدید، مقابل الوصل نمایشی متفاوت ارائه دهند و نخستین سه امتیاز آسیایی خود را کسب کنند. پیروزی در این دیدار میتواند روحیه بالایی به شاگردان ساپینتو بدهد و مسیر استقلال را در ادامه رقابتهای آسیایی هموارتر کند.