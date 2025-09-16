سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر از سه بازیکن همواره در ترکیب خود استفاده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در اولین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. آبی‌پوشان که در سه هفته ابتدایی لیگ برتر بیست و پنجم یک برد، یک تساوی و یک شکست به دست آورده‌اند، حالا به دنبال ثبت اولین پیروزی آسیایی خود هستند تا استارت امیدوارکننده‌ای در این رقابت‌ها داشته باشند.

با احتساب دیدار سوپرجام مقابل تراکتور، استقلال پیش از این بازی چهار مسابقه رسمی انجام داده است. نکته قابل توجه این است که ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی، با وجود تغییرات متعدد در ترکیب، به سه بازیکن در تمامی مسابقات اعتماد کامل کرده است.

آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی، آرمین سهرابیان مدافع باتجربه و دیدیه اندونگ هافبک اهل گابن، سه مهره‌ای هستند که در تمام چهار دیدار اخیر به طور کامل در زمین حضور داشته و ستون‌های ثابت استقلال محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، بازیکنانی، چون عارف آقاسی، رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی و مهران احمدی نیز در تمامی مسابقات فصل جاری فرصت بازی پیدا کرده‌اند، اما در برخی دیدار‌ها به صورت تعویضی یا با خروج زودهنگام از زمین حضور داشته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ساپینتو هنوز در حال آزمون و خطا برای رسیدن به ترکیب ایده‌آل خود است.

آبی‌ها امیدوارند با تجربه مهره‌های کلیدی و انگیزه بازیکنان جدید، مقابل الوصل نمایشی متفاوت ارائه دهند و نخستین سه امتیاز آسیایی خود را کسب کنند. پیروزی در این دیدار می‌تواند روحیه بالایی به شاگردان ساپینتو بدهد و مسیر استقلال را در ادامه رقابت‌های آسیایی هموارتر کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
جلسه صبحگاهی بانوان استقلال با رئیس هیئت مدیره
برنامه دیدار‌های لیگ سطح ۲ قهرمانان آسیا/ داوران اماراتی سپاهان و الحسین را قضاوت می‌کنند
استقلال همچنان در حسرت گلزنی مهاجمان نوک
سخنگوی فدراسیون فوتبال: بازیکن باید مبلغی را بگیرد که حقش است
آشتیانی: هاشمیان در شناخت بازیکنان به مشکل خورده است
برگزاری دیدار استقلال و پیکان در ورزشگاه تختی
شکایت تراکتور از استقلال رد شد
استقلال هم در تختی به میدان می‌رود
نگاهی به حریف آسیایی استقلال؛ الوصل با ۱۳ بازیکن غیراماراتی
تختی آماده میزبانی دیدار پرسپولیس و چادر ملو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال