باشگاه خبرنگاران جوان ؛عبدالمهدی حسینپور اظهار کرد: ساعت ۱۴:۱۶ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه، گزارشی مبنی بر انفجار و حریق در یک منزل ویلایی در کوچه بسیج ۱ سهراه برق از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ دریافت شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۱ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محیط را انجام دادند. بررسیهای اولیه نشان میدهد علت حادثه نشت و انتشار گاز در منزل و انفجار پس از استفاده از فندک بوده است.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی بندرعباس تصریح کرد: در این حادثه سه نفر از ساکنان منزل دچار سوختگی شدند که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
منبع:آتش نشانی هرمزگان