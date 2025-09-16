دبیرکل سازمان نصر کشور از تشکیل کارگروه «پسا جنگ» برای بررسی خسارت‌ها و ارائه حمایت‌های فوری به کسب‌وکار‌های دیجیتال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- عباس رمدانی، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به لزوم حمایت از کسب‌وکار‌های دیجیتال آسیب‌دیده در جنگ ۱۱۲ روزه، اظهار کرد: «همه ما می‌دانیم که این جنگ یک جنگ ترکیبی بود؛ حالا چه جنگ موشکی بگوییم، چه جنگ رسانه‌ای و روانی، و بخشی از این جنگ هم سایبری بود که منجر به حملاتی علیه زیرساخت‌های کشور و بخش‌های IT و ICT شد.»

وی افزود: «در همان ایام، سازمان نصر کشور جلسات مختلفی برگزار کرد و کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری موضوع تشکیل شد. حتی مکاتباتی با ریاست محترم جمهوری انجام دادیم تا از شرکت‌ها و فعالان این حوزه در زمینه‌هایی مثل تأمین اجتماعی و مالیات حمایت شود. اگرچه همکاری‌هایی صورت گرفت، اما انتظار می‌رفت حمایت‌ها گسترده‌تر باشد.»

رمدانی با اشاره به تشکیل کارگروه «پسا جنگ» در این سازمان گفت: «اولین اقدام ما ایجاد سامانه‌ای برای خوداظهاری شرکت‌های آسیب‌دیده بود که از طریق پرتال نصر کشور در دسترس اعضا قرار گرفت. نزدیک به ۹۰۰ شرکت در این سامانه ثبت‌نام کردند و اطلاعات ارزشمندی از میزان خسارت‌ها به دست آمد.»

به گفته وی، با هماهنگی وزارت ارتباطات، تسهیلاتی در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه IT فعال بودند.

رمدانی تأکید کرد: «مبالغ حمایتی بر اساس نوع شرکت و فعالیت آنها تعیین شد و به‌صورت آنی پرداخت شد تا این مجموعه‌ها بتوانند در مسیر تاب‌آوری بهتر حرکت کنند.»

دبیرکل نصر کشور ادامه داد: «مهلت ثبت‌نام در سامانه پایان یافته، اما اگر همچنان شرکت‌هایی باقی مانده باشند، می‌توانند با دبیرخانه نصر کشور مکاتبه کنند. ما موضوع را به کمیته بررسی حمایت‌ها منتقل می‌کنیم تا ان‌شاءالله اقدامات لازم برای آنها هم انجام شود.»

