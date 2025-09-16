وزیر نیرو گفت: ذخیره سوخت برای مصرف نیست برای دوران بحرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عباس علیآبادی وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص شرایط سوخت نیروگاهها در پاییز و زمستان گفت: تدارکات لازم صورت گرفته است؛ با پیگیریهای صورت گرفته با خبر هستیم که همکاران در وزارت نفت در حال تلاش هستند.
او افزود: امسال تا همین جا نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر هستیم؛ ذخیره سوخت برای مصرف نیست برای دوران بحرانی است باید تلاش کنیم مصرف خود در انرژی را کاهش دهیم؛ فکر میکنم امسال وضعیت با همکاری مردم انشالله از گذشته بهتر خواهد بود.