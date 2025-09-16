باشگاه خبرنگاران جوان - جواد سلطانی کاظمی به مناسبت روز ملی خرما با اشاره به جایگاه برجسته این استان در تولید و صادرات خرما گفت: خوزستان با تولید سالانه ۳۷۰ هزار تن خرما، ۲۳ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان دومین استان تولیدکننده خرما در کشور مطرح است.
وی اظهار کرد: مناطق جنوبی خوزستان از نخستین خاستگاههای خرما در ایران و جهان به شمار میروند و با برخورداری از بیش از ۷۵ رقم متنوع و بزرگترین ذخایر ژرمپلاسم کشور، ظرفیت بینظیری در این بخش دارند.
سلطانی کاظمی افزود: شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز، منابع آبی سطحی و موقعیت استراتژیک برای صادرات نیز زمینهای مطلوب برای توسعه نخیلات در استان فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: شهرستان شادگان با بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نخل و تولید سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن خرما، بزرگترین تولیدکننده خرما در استان است و پس از آن شهرستانهای آبادان، کارون، خرمشهر، بهبهان و ماهشهر قرار دارند.
به گفته وی در سالهای اخیر توسعه نخیلات در شهرستانهای شمالی و میانی استان از جمله دزفول، شوشتر، رامهرمز و شوش رونق یافته است.
سلطانیکاظمی با اشاره به مهمترین ارقام خرمای استان گفت: استعمران، برحی، بریم، کبکاب، عویدی، عویمری، زاهدی، دیری، گنطار و جوزی از مهمترین ارقام خرمای خوزستان هستند که در این میان، رقم استعمران بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده است.
وی توضیح داد: خرمای خوزستان قابلیت مصرف تازهخوری در مراحل مختلف (خارَک، رطب و خرما) و نیز استفاده در صنایع غذایی را داراست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن خرمای استعمران صادراتی توسط کارگاههای بستهبندی و صادرکنندگان خریداری میشود و کشورهای روسیه، بلاروس، ازبکستان، هند، امارات، چین، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی مهمترین مقاصد صادراتی خرمای استان هستند.
توسعه صنایع فراوری و تکمیل زنجیره ارزش خرما
وی تاکید کرد: با این حال فرسودگی صنایع بستهبندی، کمبود واحدهای فرآوری، نبود پایانه صادراتی و محدودیتهای ناشی از تحریمها از موانع توسعه صادرات محسوب میشود به همین دلیل، توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش خرما در اولویت برنامههای استان قرار گرفته است.
سلطانیکاظمی با بیان اینکه استان دارای ۴۱ هزار هکتار نخیلات و حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نخل است خاطرنشان کرد: تامین آب کافی و باکیفیت بزرگترین چالش پیش روی نخیلات است چراکه نخیلات نوار جنوبی استان با وجود حقابه تاریخی، به دلیل قرار گرفتن در پاییندست رودخانهها، در تامین آب پایدار با مشکلات عدیدهای مواجهاند.
وی از تدوین بستههای فرصت سرمایهگذاری در حوزه نخیلات بر اساس زنجیره ارزش راهبردی خرما خبر داد و گفت: این بستهها در رویدادهای ملی و بینالمللی به سرمایهگذاران ارائه میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: همچنین به مناسبت روز ملی خرما، رویدادهای آموزشی-ترویجی در سراسر شهرستانهای خرماخیز خوزستان و نمایشگاه آیفارم تهران برگزار میشود که در آن سیمای عمومی نخیلات، ظرفیتهای سرمایهگذاری و ارقام ارزشمند خرما به همراه محصولات صنایع خرمایی استان معرفی خواهد شد.
سلطانیکاظمی افزود: هرساله برنامههای آموزشی و ترویجی، کارگاههای تخصصی، پایش آفات و آموزش شیوههای نوین آبیاری اجرا میشود و طرح احیاء و جوانسازی نخیلات فرسوده از طریق جایگزینی ارقام تجاری ارزشمند در دست اقدام است.
وی با اشاره به جایگاه خرما در فرهنگ بومی استان گفت: خرمای خوزستان علاوه بر صادرات، در آیینهای ملی و مذهبی و نیز در تهیه محصولات غذایی و سوغات محلی مانند کلوچه، رنگینک و معسل خرما جایگاه ویژهای دارد همچنین شیوه منحصربهفرد نخلداری جنوب استان پیشتر برای ثبت در میراث جهانی کشاورزی معرفی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تاکید کرد: زنجیره خرمای خوزستان یک رسته اشتغالآفرین و ارزآور است که نقشی مهم در امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفاظت از زیستبوم ایفا میکند. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز آمادگی دارد از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای توسعه این بخش حمایت کند.
منبع صدا و سیما