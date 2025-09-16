باشگاه خبرنگاران جوان ، سرهنگ پاسدار محمد سالاری در تشریح این خبر اظهار داشت: ایثارگران و شهدای هشت سال دفاع مقدس حق بزرگی بر گردن ما دارند و به همین منظور ۴۱ نفر از ایثارگران شهرستان، به همراه خانواده خود صبح امروز در قالب کاروان زیارتی با یک دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ایثارگران در دوران دفاع مقدس عاشورایی عمل کردند، افزود: امروز نیز بسیاری از خانواده‌های این عزیزان در جبهه فرهنگی و جنگ نرم زینب‌وار ایفای نقش می‌کنند که این روحیه و استقامت شایسته تقدیر است و اعزام این کاروان در راستای تکریم و قدردانی از تلاش‌ها و ایثارهای آنان صورت گرفته است.

منبع:خبرگزاری بسیج رودان