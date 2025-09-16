باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا سلحشور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در همایش نسیم رحمت گفت: موضوع گردشگری سلامت مسئله مهمی است و پیامی در زمینه انسان دوستی بین کشورها است.

وی ادامه داد: گردشگری سلامت سبب شده تا جلوی مهاجرت متخصصان گرفته شود و این حوزه سبب ارتقای اقتصاد سلامت ایران می شود.

سلحشور تاکید کرد: گردشگری سلامت سبب همبستگی بیشتر بین ملت ها خواهد شد. بر اساس سند برنامه هفتم توسعه باید میزان گردشگر سلامت به ۲ میلیون نفر در سال برسد.

او ادامه داد: باید به کادر سلامت و کلینیک ها از نظر پزشکی آمو زش های لازم داده شود.

در ادامه مراسم، مجید زنگویی دبیر کل توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و رئیس انجمن گردشگری سلامت گفت: کمپین «نسیم رحمت» در راستای ارتقای جذب گردشگران سلامت با برنامه ریزی دقیق تر است.

به گفته وی ایران از نظر ظرفیت نیروی انسانی متخصص و دانش بالا از جمله کشورهای پیشرفته در حوزه سلامت محسوب می شود.

زنگویی تاکید کرد: کمپین نسیم رحمت در راستای دریافت خدمات درمانی با سطح کیفی ویژه گردشگران سلامت خواهد بود. کمپین نسیم رحمت قرار است پتانسیل های خوب پزشکی و ارائه خدمات درمانی را به دنیا معرفی کند.

او تاکید کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه میزان کسب درآمد از گردشگری سلامت در سال باید به ۶ میلیارد یورو برسد.

زنگویی گفت: انجمن گردشگری همکاری نزدیک با وزارت بهداشت و دیگر نهادهای ذیربط داشته است. همایش گردشگری یک تعامل بزرگ گردشگری سلامت بین ایران و دیگر کشورها است.

به گفته وی همکاری با کشورهای اسپانیا،ايتاليا، بنگلادش در دستور کار قرار گرفته است.امروزه نیاز به نگاه راهبردی و هوشمندانه بین سازمان های مختلف است و نیروی انسانی متخصص، ایران را در حوزه گردشگری سلامت در جایگاه برتری قرار داده است.

زنگویی تصریح کرد: صنعت گردشگری در زمینه جذب منابع ارزی از پتانسیل بالایی برخوردار است.

در ادامه مراسم، محمودی مدیر کل درمان های خارجی هلال احمر گفت: موضوع گردشگری سلامت مسئله مهم و یک صنعت شناخته شده در دنیا است و این حوزه به اقتصاد سلامت کشور کمک بزرگی خواهد کرد.

به گفته وی هلال احمر ایران یکی از اعضای ۱۹۱ کشور دنیا و جزء شورای حکام محسوب می شود.

محمودی تاکید کرد: هلال احمر یک مرکز درمان قابل رقابت با کشورهای اروپایی است و بیمارانی از آفریقا، کشورهای عربی و آسیایی دارد.

در ادامه مراسم، شجاعی معاون گردشگری سلامت میراث فرهنگی و گردشگری گفت: یکی از اهداف برنامه ها تحول و توسعه پایدار در حوزه گردشگری است.

وی افزود: گردشگری سلامت برای کشورها از جمله ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. در گردشگری سلامت باید به دنبال بهبود کیفیت و تجربه بیماران بین المللی باشیم. ما در حوزه پزشکی با کشورهای ترکیه و امارات و هند این قابلیت را داریم که رقابت خوبی داشته باشیم.

شجاعی ادامه داد: بر اساس آمار یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت در سال گذشته به ایران سفر کرده اند. بحث گردشگری سلامت در دوران های بحران مانند جنگ آسیب جدی می بیند.

در ادامه مراسم، فرج اللهی دستیار شهرداری تهران گفت: دیپلماسی موضوع مهمی برای گردشگری سلامت و جذب بیماران بین المللی است.

وی ادامه داد: شهرداری سعی کرده حلقه واسطی بین نهادهای حاکمیتی شده و تلاش داشته تا از زیرساخت ها در زمینه گردشگری سلامت استفاده بهینه شود.

فرج اللهی تاکید کرد: توانمندی بخش خصوصی سبب ارتقای توانمندی بخش های حاکمیتی و دولتی خواهد شد.