والدین نباید تلاش کنند تا یک کودک کاملا مطیع تربیت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زینلی، مشاور تعلیم و تربیت در برنامه تلویزیونی گفت: آسیب کودکی که مطیع است در دراز مدت خیلی بیشتر از کودکی است که لجباز است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
تاکید علم روانشناسی به آگاهی خانواده‌ها از آشنایی پیش از ازدواج دختران و پسران + فیلم
بحران‌های پس از جنگ؛ واکنش‌های طبیعی و راهکار‌های روانشناختی
خلاصه‌ای از شخصیت و هویت مردانگی از نگاه روانشناسی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
لطفا کتاب نیروی حال و تو تمام مقطع تحصیلی اموزش بدین
۰
۰
پاسخ دادن
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آخرین اخبار
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی