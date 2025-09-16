باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش باقرجوان گفت: در پنجماهه ابتدایی سال جاری ۶۵ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۳۶۹ مسافر از طریق ناوگان حملونقل عمومی بینشهری در سطح جادههای کشور جابهجا شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامهداد: از این تعداد، نزدیک به ۳۴ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر بهوسیله ناوگان اتوبوسی، بیش از ۲۴ میلیون و ۱۸۲ هزار نفر با ناوگان مینیبوسی و بیش از ۶ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر به وسیله ناوگان سواری کرایه بینشهری جابهجا شدهاند.
وی با اشاره به ترکیب ناوگان فعال حوزه حملونقل مسافری عمومی بینشهری کشور، گفت در حال حاضر، ۷۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه ناوگان اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه نسبت به جابهجایی مسافران در سطح محورهای بینشهری اقدام میکنند.
باقرجوان تصریح کرد: با فعالیت ۸۳۵ پایانه مسافربری و ۲ هزار و ۵۲۰ شرکت فعال در بخش حملونقل مسافر، عملیات جابهجایی مسافران در سطح شبکه راههای کشور در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ۹۰ هزار و ۵۶۵ راننده ماهر و باتجربه عملیات جابهجایی مسافران با استفاده از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی بینشهری را انجام میدهند.
منبع: سازمان راهداری