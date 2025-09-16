به گفته مسئولان ورزش استان قم،فوت پیمانکار،مشکل انتخاب بذر چمن مناسب برای آب و هوای گرم و خشک از جمله دلایل تاخیر در نصب چمن ورزشگاه یادگار امام قم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیرحسین نیکوسخن- حمید نریمان معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: با توافقی که بین مستاجر ورزشگاه یادگار امام (ره) و پیمانکار وقت، صورت گرفته بود، قرار بود تا تیر یا مرداد از چمن جدید این ورزشگاه رونمایی شود اما به دلیل فوت پیمانکار این موضوع به تعویق افتاد.حال قرار شده است تا مهر ماه چمن جدید به بهره‌برداری برسد.

او افزود: یکی از مشکلات نحوه تشخیص بذر چمن متناسب خاک و محیط استان است؛ از آنجا که آب و هوای استان قم گرم و خشک است پس باید از بذر چمن مناسب استفاده می‌کردیم.

نریمان گفت: چند هفته قبل، یک کارشناس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام بازدید کرد و قرار شد گزارشی از وضعیت بذر چمنی که کاشته شده ارائه شود تا اداره کل ورزش و جوانان استان تصمیم نهایی را بگیرد.