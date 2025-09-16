در پی افزایش قیمت مرغ در بابل، مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان از توزیع ۳۳ تن مرغ منجمد از نیمه دوم شهریور و قرارگیری ۲۰ تن دیگر در شبکه توزیع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی بابل در پی افزایش قیمت مرغ در این شهرستان از توزیع ۳۳ تن مرغ منجمد از نیمه دوم شهریور و قرارگیری ۲۰ تن دیگر در شبکه توزیع خبر داد و گفت:هدف از این اقدام، ایجاد تعادل در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان است.

او افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان، تلاش می‌شود تا قیمت‌ها در بازار مرغ شکسته شده و به قیمت مصوب برسد.

شهیدی‌پور با اشاره به آغاز طرح برخورد با متخلفان، گفت: متخلفان شناسایی و به اداره تعزیرات معرفی شده‌اند. این اقدامات با هدف ایجاد ثبات و تنظیم بازار عرضه مرغ صورت می‌گیرد.

او افزود: در صورت ادامه بی‌ثباتی در بازار، توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار ادامه خواهد داشت تا زمانی که تعادل به بازار بازگردد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل اعلام کرده است که این اقدامات در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اخلال در بازار مواد غذایی اساسی صورت می‌گیرد و نظارت‌ها و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.