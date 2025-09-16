شهروندخبرنگار ما در آستانه بازگشایی مدارس تصاویری از برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  جلسه شورای آموزش و پرورش به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. این جلسه به ریاست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، و با حضور مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، جانشین فرمانده انتظامی نیشابور و دیگر اعضای شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان تشکیل شد. در این نشست، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر دانش‌آموزان این شهرستان در آزمون سراسری، اظهار داشت:دانش‌آموزان نیشابوری موفق به کسب رتبه سوم در رشته علوم انسانی و رتبه سیزدهم در رشته تجربی شده‌اند. همچنین، در المپیاد‌های کشوری، دو مدال طلا برای شهرستان به ارمغان آمده است. وی با تأکید بر توسعه عدالت آموزشی در شهرستان افزود:در حال حاضر ۲۵ پروژه آموزشی با پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد در دست اجراست. همچنین، در قالب ۲۵ پروژه، عملیات احداث بیش از ۲۴ هزار و ۱۱۰ متر مربع فضای آموزشی در حال انجام است که منجر به احداث ۴۰۰ کلاس درس جدید خواهد شد.

دونده با اعلام آمادگی کامل شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: برنامه‌ریزی شده است با توجه به پیشرفت پروژه‌ها از ابتدای مهر ماه تا پایان سال هر ۱۵ روز یک مدرسه در شهرستان افتتاح شود تا گام مؤثری در راستای تحقق عدالت آموزشی برداشته شود.

فرماندار ویژه نیشابور همچنین از آماده‌سازی چهار زمین چمن مصنوعی برای بهره‌برداری در آغاز سال تحصیلی خبر داد و یکی از اقدامات شاخص آموزش و پرورش شهرستان را آموزش همکاران در زمینه هوش مصنوعی عنوان کرد. وی اظهار داشت: بیش از یک‌سوم از فرهنگیان شهرستان تاکنون دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی را گذرانده‌اند.

در پایان، وی آمادگی کامل شهرستان نیشابور برای آغاز سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش نیشابور در آستانه بازگشایی مدارس

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، آموزش و پرورش ، سوژه خبری
