رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف پنج میلیون قلم انواع اقلام پزشکی خارجی قاچاق خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار "مهدی افشاری" در توضیح این خبر، گفت: طی تحقیقات انجام شده از سوی ماموران عملیاتی این پلیس، مشخص شد که یک قاچاقچی تجهیزات و لوازم پزشکی اقدام به قاچاق تعدادی لوازم و تجهیزات کرده و این اقلام را در انباری واقع در خیابان فداییان اسلام تخلیه و دپو کرده است.

وی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، برای بررسی موضوع و بازرسی از محل، اعزام شدند که طی آن مشخص شد اموال مذکور فاقد مدارک قانونی برای توزیع هستند و همچنین در سامانه گمرکی کشور نیز ثبت نشده‌اند که بر حسب دستور قضایی همه اموال توقیف و مالک آن پس از بازداشت به دادسرا منتقل شد.

سردار افشاری، تصریح کرد: کالا‌های مکشوفه شامل پنج میلیون و ۸۱۱ هزار و ۶۱۲ قلم انواع تجهیزات پزشکی (دستکش، آنژیوکت و ...) خارجی بوده که پرونده برای تشکیل و تجهیزات به وزارت بهداشت و درمان منتقل شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، قاچاق
