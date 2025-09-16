وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در پیامی ادعا کرد که ارتش این رژیم زیرساخت‌های شهر غزه را نابود خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل امروز سه شنبه اعلام کرد که غزه در حال سوختن است و ارتش رژیم تروریستی با مشتی آهنین زیرساخت‌های آن را مورد حمله قرار می‌دهد. او افزود:  سربازان ما برای فراهم کردن شرایط آزادی اسرا و شکست حماس می‌جنگند و تا پایان مأموریت عقب‌نشینی نخواهیم کرد و کوتاه نخواهیم آمد.

در همین حال، وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی گزارش داد که  ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عملیات زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرده است. آنها اشاره کردند که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، اطلاع داده است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا  از حملات زمینی در غزه حمایت می‌کند.

یک مقام ارشد صهیونیستی به این وبسایت تاکید کرد که  روبیو درخواست توقف عملیات زمینی در غزه را نداده است. در همین راستا یک مقام آمریکایی در اظهارات خود به آکسیوس گفت که  دولت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و به آن اجازه می‌دهد تا تصمیم خود را درباره جنگ در غزه بگیرد. 

او افزود: جنگ در غزه، جنگ ترامپ نیست، بلکه جنگ نتانیاهو است و او مسئولیت آنچه پس از آن رخ خواهد داد را بر عهده خواهد گرفت.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ غزه ، ارتش اسرائیل
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۴۸۰۰ نفر رسید
اعتراف رئیس ستاد ارتش اسرائیل به شکست ناپذیری حماس
اسرائیل طی ۴ روز گذشته ۱۰ ساختمان آنروا را در شهر غزه ویران کرده است
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
تو پیر و پارتال اگر در اتش غزه نسوزی
در اتش کنیه و دشمنی علیه فلیسطینی ها
خواهی سوخت و دچار بدترین سرطان ها خواهید شد
۰
۰
پاسخ دادن
