باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی ایران برای تهاتر کالا با پاکستان خبر داد و گفت: اعلام آمادگی شد در بحث صادرات تراکتور به پاکستان می توانیم کمک کنیم، البته مراودات در حوزه های مختلف انواع میوه و محصولات کشاورزی صادر می کنیم.

به گفته وی، مواد غذایی و کالاهای اساسی که بخشی از پاکستان وارد می کنیم، قرار شد مبدا پاکستان را تقویت و حجم کالاها از جمله برنج، ذرت و کنجاله و سایر مواد غذایی وارداتی از پاکستان را افزایش دهیم.

نوری قزلجه گفت: در حال حاضر حجم مبادلات کشاورزی ایران و پاکستان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و هدف گذاری دو کشور رقم ۳ میلیارد دلار است.