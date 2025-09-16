وزیر جهاد کشاورزی گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی ایران برای تهاتر کالا با پاکستان خبر داد و گفت: اعلام آمادگی شد در بحث صادرات تراکتور به پاکستان می توانیم کمک کنیم، البته مراودات در حوزه های مختلف انواع میوه و محصولات کشاورزی صادر می کنیم.

به گفته وی، مواد غذایی و کالاهای اساسی که بخشی از پاکستان وارد می کنیم، قرار شد مبدا پاکستان را تقویت و حجم کالاها از جمله برنج، ذرت و کنجاله و سایر مواد غذایی وارداتی از پاکستان را افزایش دهیم.

نوری قزلجه گفت: در حال حاضر حجم مبادلات کشاورزی ایران و پاکستان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و هدف گذاری دو کشور رقم ۳ میلیارد دلار است.

وزیر جهاد کشاورزی:
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
ماجرای نوسانات اخیر بازار برنج چه بود؟
دریافت جریمه ۱۰ درصدی از برنج وارداتی به ایران
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگر خیلی زرنگی فکری به گرانی ها واهتکار شده برس تراکتور خودمان هم نیاز داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اصل کار موتوره والا بقیه اش رو اصغر صافکار و حمید تعمیرکار بلدن بسازن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
مشکل اینه فقط به فکر صادراتیم
چرا به فکر واردات از پاکستان نیستیم
پاکستان در بسیاری موارد میتونه نیاز ما رو تامین کنه
تو جنگ با اسرائیل فقط و تنها پاکستان از ما حمایت کرد اما حتی بلد نیستین روابط دو جانبه رو گسترش بدین
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۲:۱۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
لطفا زنوزی رو هم همراه تراکتور به پاکستان صادر کنید ما نیاز به وی نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
کاش مدیران سرخابی هم مثل زنوزی مدیریت میکردند چندتا مثل زنوزی داشتیم
