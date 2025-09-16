کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: در صورتی که امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان متصل نشود ما شاهد ایجاد اخلال در روند امور بانکی کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - اجرای طرح شناسایی خانه‌های خالی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش عرضه واحد مسکونی دارد که می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق و تقویت هدایت کند.

براساس این گزارش در حال حاضر بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بازار‌ها در حوزه اقتصاد کشور محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه ساز کاهش نرخ تورم در کشور شود و از طرف دیگر می‌تواند زمینه را بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش مشکلات در حوزه اجاره و نرخ‌های اجاره خواهیم بود.

طبق آخرین آمار‌های اعلام شده تا به امروز حدود ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است که همین امر از طریق سامانه املاک واسکان اجرایی شده است و از طرف دیگر اگر دستگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند به طور قطع شاهد بهبود وضعیت و تکمیل هرچه سریعتر سامانه املاک واسکان خواهیم بود.

در همین راستا ایوب کاشانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد داشت گفت: تا به امروز بانک‌ها در اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را نداشته‌اند و اگر این طرح اجرایی شود به طور قطع آثار بسیار مثبت تری را در حوزه بازار مسکن شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: کاهش بورکراسی‌های اداری و از طرف دیگر شفافیت در اجرای طرح‌های مسکنی و برنامه ریزی برای تقویت این بازار از مهم‌ترین مزایای تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان است که به طور قطع می‌تواند آینده این بازار را تضمین کند.

وی با اشار ه به لزوم تسریع در فرآیند اتصال سایر بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان افزود: باید نظارت و پیگیری جدی‌تر از سوی مراجع ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، برای تحقق این الزام قانونی صورت گیرد. امیدواریم با رفع موانع موجود، هرچه سریع‌تر شاهد اتصال کامل تمامی بانک‌ها و دستیابی به اهداف بلندمدت این قانون باشیم.