وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت مسکن برای هنرمندان، حضور آن‌ها را در شهر‌های جدید عاملی برای هویت بخشیدن به این شهر‌ها عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مسکن سینماگران که شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور ماه بین وزارت راه و شهرسازی و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حضور محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور امضا شد، گفت: در طول یک سال گذشته تمام تلاش دولت این بوده تا وعده‌ای ندهد که نتواند به آن عمل کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کارکنان وزارتخانه راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش فراوانی کردند تا این تفاهم‌نامه به سرانجام برسد.

صادق با بیان اینکه متقاضیان موضوع این تفاهم‌نامه بخشی در استان تهران و بخشی در سایر استان‌ها هستند، گفت: با توجه به اینکه در شهر تهران، امکان بارگذاری وجود ندارد، متقاضیان این بخش در شهرهای جدید از جمله هشتگرد (شهر جدید مهستان) که دارای ظرفیت بالایی است تامین مسکن خواهند شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم ابراز امیدواری کرد، با حضور هنرمندان در شهرهای جدید به این شهرها هویت داده شود.

وی توضیح داد: تفاهم‌نامه را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم تا در جایی که امکان واگذاری زمین داریم این کار انجام شود و آن زمین قابلیت زیست‌پذیری داشته باشد و در کنار آن خدمات پشتیبان سکونت را نیز داشته باشد.

صادق یادآوری کرد: در تمامی افتتاح‌هایی که در یک سال دولت چهاردهم در بخش مسکن انجام شد، تلاش کردیم تا همراه با خدمات پشتیبان سکونت باشد. زیست‌پذیری محل سکونت برای وزارت راه و شهرسازی یکی از اولویت‌هاست.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

