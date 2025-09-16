رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: با تلاش بی وقفه محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی، ایران اسلامی در تولید هسته های اولیه بذر به خودکفایی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد زمانیان روز سه شنبه در گردهمایی سالانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذور پرورشی کشور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر افزود: برنامه هفتم توسعه ، الگوی کشت و سند امنیت غذایی مورد توجه ویژه است که با توجه به این اسناد اقدامات خوبی داشتیم .

وی بیان کرد: یکی از اقدامات تولید هسته های اولیه بذور است که نه فقط نیاز سالانه بلکه براساس آمار چهار برابر نیاز بذور گواهی شده است .

رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: از نظر ارزش ریالی این هسته های اولیه ۵۰۰میلیارد ریال ارزش دارند و هرساله در موسسه تولید می شوند .

وی یاد آورشد: سال گذشته در بخش غلات سه رقم که ۲ رقم گندم بود معرفی شده است .

ضریب نفوذ گندم ۸۶درصد است

زمانیان گفت: اکنون گندم آبی ضرب نفوذ ۸۶ درصدی در کشور دارد و به طور کلی غلات بخش تپنده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی است که ماحصل فعالیت های آن ۲۱۱ رقم بوده است .

رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی یادآورشد: بخش غلات این موسسه در سال گذشته با مدیریت و صیانت از هسته های اولیه بذور اقدامات موثری داشت و به رغم جنگ رژیم صهیونی شاهد آن بودیم که هرساله یک ماه طول می کشید برای معرفی ارقام اما در یک هفته ارقامی را معرفی داشت که دارای تاب آوری هستند.

وی تاکید کرد: بخش غلات در شرایط تنش عملکرد خوبی ارایه داشته و سال گذشته سرمای اسفند ماه و تغییر اقلیم درسال جاری را داشتیم اما این بخش در پنج سال اخیر ۱۸ رقم گندم را متحمل به خشکی و از نظر شوری ۹ رقم گندم و پنج رقم جو را معرفی کرده است .

معرفی ۴۳ رقم برای شرایط تنش

زمانیان اضافه کرد: آمار نشان می دهد که ۴۳ رقم برای شرایط تنش در تولید غله و گندم معرفی شده که کشت آنها ۷۵۱ میلیون مترمکعب صرفه جویی آب دارد .

وی یاد آورشد: از دیگر اقدامات موثر رصد به موقع بیماری ها بوده که ۲۱ طرح کلان در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی داریم و تعیین اطلس گندم و جوی ایران مورد توجه قرار گرفته است .

رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه سه هزار گونه وارد بخش آزمایشگاه شده و مورد تجزیه و ارزیابی قرار می گیرد.

زمانیان اضافه کرد: براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته ۸۰ درصد گندم داخل کیفیت خوب را دارا است که این نتیجه را مدیون اصلاح ژنیتکی محققان بخش کشاورزی هستیم.

ایرنا