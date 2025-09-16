فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن ضمن تاکید بر تشدید خشونت‌ها بین اسرائیل و انصارالله خواستار پایان آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، به شورای امنیت گفته است که خصومت‌ها بین اسرائیل و انصارالله یمن در پس‌زمینه جنگ در غزه در حال تشدید است.

او با اشاره به نام رسمی یمنی ها (انصارالله) گفت: «شاهد تشدید هشداردهنده و خطرناک خصومت‌ها بین انصارالله و اسرائیل هستیم.»

او ادعا کرد که این گروه یمنی، اسرائیل را با پهپاد و موشک هدف قرار داده که به غیرنظامیان آسیب رسانده است، در حالی که حملات اسرائیل به یمن در ماه‌های اوت و سپتامبر، مقامات انصارالله و همچنین شمار زیادی غیرنظامی را کشته است.

او گفت: «این چرخه تشدیدباید پایان یابد.»

گروندبرگ همچنین خواستار آزادی کارمندان سازمان ملل در یمن شد. ادعا می شود چهل و چهار کارمند سازمان ملل در یمن بازداشت هستند.

منبع: الجزیره

واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه