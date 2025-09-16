نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی در محل نمایشگاه بین المللی شهرکرد گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی به همت اتاق اصناف و باحضور فرماندار شهرستان شهرکرد، در محل نمایشگاه‌های دائمی افتتاح شد.

سعید رئیسی دهکردی فرماندار شهرستان شهرکرد در این مراسم گفت: این نمایشگاه باهدف خدمت‌رسانی به مردم شهرستان شهرکرد و با تمرکز بر عرضه کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار و دانش‌آموزان، افتتاح شد.

وی افزود: این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه، در راستای حمایت از مصرف کنندگان و همچنین کنترل بازار، به فعالیت می‌پردازد و امیدواریم که مصرف‌کنندگان بتوانند به‌خوبی از ظرفیت این نمایشگاه، بهره‌مند شوند.

رئیسی در راستای تشریح کالای نمایشگاه، اضافه کرد: کالا‌هایی نظیر مرغ، گوشت، برنج، شکر و همچنین کیف، کفش، پوشاک و لوازم تحریر، با نظارت ویژه، عرضه می‌شود.

فرماندار شهرکرد با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار اظهار کرد: در شهرستان شهرکرد، ۱۵ تیم کنترل و نظارت بر بازار در قالب حدود ۴۵ نفر کارشناس، به صورت دائم و مستمر، گشت‌زنی و کنترل بازار را بر عهده دارند.

وی ابراز کرد: انتظار می‌رود که گشت‌های کنترل، کل بازار رو پوشش بدهند و طی این اقدام، شاهد تنظیم بازار و ارائه محصولات با قیمت‌های مصوب باشیم.

برچسب ها: اقلام اساسی ، نمایشگاه پاییزه
خبرهای مرتبط
جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین در یک نگاه+ تصاویر و فیلم
گشایش نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم در شهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
گشایش نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی در شهرکرد
دستگیری کلاهبردار با شگرد فروش خودرو