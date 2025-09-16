نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی در محل نمایشگاه بین المللی شهرکرد گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی به همت اتاق اصناف و باحضور فرماندار شهرستان شهرکرد، در محل نمایشگاه‌های دائمی افتتاح شد.

سعید رئیسی دهکردی فرماندار شهرستان شهرکرد در این مراسم گفت: این نمایشگاه باهدف خدمت‌رسانی به مردم شهرستان شهرکرد و با تمرکز بر عرضه کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار و دانش‌آموزان، افتتاح شد.

وی افزود: این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه، در راستای حمایت از مصرف کنندگان و همچنین کنترل بازار، به فعالیت می‌پردازد و امیدواریم که مصرف‌کنندگان بتوانند به‌خوبی از ظرفیت این نمایشگاه، بهره‌مند شوند.

رئیسی در راستای تشریح کالای نمایشگاه، اضافه کرد: کالا‌هایی نظیر مرغ، گوشت، برنج، شکر و همچنین کیف، کفش، پوشاک و لوازم تحریر، با نظارت ویژه، عرضه می‌شود.

فرماندار شهرکرد با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار اظهار کرد: در شهرستان شهرکرد، ۱۵ تیم کنترل و نظارت بر بازار در قالب حدود ۴۵ نفر کارشناس، به صورت دائم و مستمر، گشت‌زنی و کنترل بازار را بر عهده دارند.

وی ابراز کرد: انتظار می‌رود که گشت‌های کنترل، کل بازار رو پوشش بدهند و طی این اقدام، شاهد تنظیم بازار و ارائه محصولات با قیمت‌های مصوب باشیم.