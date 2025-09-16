باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید ملااسماعیلی بیان کرد: طرح مذکور سرمایهگذاری خارجی جدید در زمینه تولید خودروی سواری بنزینی، گازی و دیزلی استان است.
وی سرمایهگذار این طرح بزرگ را از کشور چین عنوان کرد و ادامه داد: محل اجرای این طرح در شهرستان ساوه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: طرح سرمایهگذاری خارجی تولید خودرو در شهرستان ساوه، چهارمین طرح سرمایهگذاری خارجی جلب شده استان در سال جاری است.
ملااسماعیلی جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی را کلید افزایش تولید، توسعه اقتصادی و ارتقای زیر ساختهای استان عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری خارجی در استان نه تنها موجب ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری میشود، بلکه با انتقال دانش فنی و مدیریتی، افزایش بهرهوری و کیفیت تولید داخلی را نیز به همراه دارد.
وی اظهار کرد: ورود سرمایهگذاران خارجی به استان موجب رونق صادرات، گسترش بازارهای بینالمللی و بهبود تراز تجاری استان میشود و از طرفی تعامل با شرکتهای خارجی بستری مناسب برای ارتقای استانداردهای زیستمحیطی، فناوریهای نوین و توسعه پایدار در استان را فراهم میآورد.
ایرنا