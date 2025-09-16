تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان که سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک بود، موفق به شکست تونس شد تا شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ صبح امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف تونس رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر یک تونس را از پیش رو برداشتند تا نخستین برد خود را در مانیل جشن بگیرند و به صعود امیدوار بمانند.

رقابت دو تیم ایران و تونس در ست نخست از ابتدا بسیار نزدیک پیش رفت و ملی‌پوشان والیبال کشورمان تلاش زیادی برای برتری در میدان داشتند، اما به دلیل استرس و حساسیت مسابقه موفق نشدند و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب تونس نماینده آفریقا در مسابقات قهرمانی جهان شدند.

روند بازی نزدیک و پایاپای دو تیم در ابتدای ست دوم نیز ادامه داشت، اما تیم ایران در میانه ست برتری خود را به حریف دیکته کرد و در نهایت ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم هم دو تیم رقابت نزدیکی داشتند، اما نمایش والیبال ایران در این ست همراه با استرس کمتری بود به گونه‎ای که ملی‌پوشان کشورمان از فشار نتیجه خارج شده بودند و این موضوع منجر به پیروزی تیم ایران با امتیاز ۲۵ بر ۲۳ شد تا تنها یک گام تا پیروزی و کسب سه امتیاز کامل مسابقه فاصله داشته باشند. در این ست پوریا حسین خانزاده سرویس با سرعت ۱۲۶ کیلومتر ثبت کرد.

مردان والیبال ایران از ابتدای ست چهارم اقتدار خود را در زمین به حریف نشان دادند. مرتضی شریفی در ابتدای این ست سه امتیاز از سرویس گرفت و سرویس با سرعت ۱۱۶ کیلومتر را برای خودش در این مسابقات ثبت کرد. در امتیاز پنج بر یک به سود ایران، سرمربی تونس وقت استراحت گرفت.

ملی‌پوشان کشورمان در این ست با اقتدار و نتیجه ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را شکست دادند تا علاوه به نمایش والیبال واقعی ایران، در نهایت سه بر یک فاتح این میدان حساس و مهم باشند.

تیم ملی والیبال ایران این دیدار را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی‌زاده و آرمان صالحی شروع کرد.

امیرحسین اسفندیار، علی حق‌پرست، علی رمضانی و سید عیسی ناصری دیگر بازیکنان ایران در مسابقه با تونس بودند که با نظر سرمربی تیم ملی به میدان رفتند.

قضاوت این دیدار برعهده محمد اسماعیل فهد (قطر) به عنوان داور اول و ماری کاترین بولانژه (بلژیک) به عنوان داور دوم بود که به مدت ۱۱۲ دقیقه طول کشید.

تیم ملی والیبال توسن در سال ۱۹۷۲ برای نخستین بار به بازی‌های المپیک راه یافت و تاکنون در هفت دوره این بازی‌ها به میدان رفته است که بهترین عنوان کسب شده این تیم جایگاه نهمی در سال ۱۹۸۴ است.

تونسی‌ها ۱۲ دوره در قهرمانی مردان جهان نیز شرکت کردند که نخستن حضورشان به سال ۱۹۶۲ برمی‌گردد. همچنین تیم ملی والیبال تونس سابقه ۱۱ دوره قهرمانی در قاره آفریقا دارد.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان می‌رود.

‎امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها هستند.

بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور ۳۲ تیم در فیلیپین پیگیری می‌شود.