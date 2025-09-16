شهردار تهران با بیان اینکه امام (ره) عدالت را در کنار آزادی مطرح کرد، گفت: او معنویت و آگاهی را به جامعه ایرانی هدیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صبح امروز -۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴- ششمین همایش «ستارگان شهر» با موضوع تقدیر از خانواده شهدای اقتدار ایران عزیز و رونمایی از اثر ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایران» با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران، برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این برنامه ضمن خوش‌آمدگویی به ریاست مجلس شورای اسلامی و همه پژوهشگران ارجمند، از خالقان اثر ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی» تقدیر و تشکر کرد.

استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی

وی «استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» را دو بُعد اساسی انقلاب اسلامی دانست و گفت: امام (ره) پرچمدار اسلام ناب محمدی است. تفکری که در برابر اسلام التقاطی است. امام راحل معتقد به آگاه‌سازی مردم بود. با تکیه به روش انبیا، پرونده استبداد در این کشور بسته شد.

شهردار تهران با یادآوری آنکه استمرار انقلاب اسلامی جز با حضور مردم امکان‌پذیر نبود، اضافه کرد: کسانی که به‌دنبال تعویق انتخابات یا مقابله با آرای مردم بودند، با مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه شدند. 

امام راحل معنویت و آگاهی را به جامعه ایرانی هدیه کرد

زاکانی با اشاره به حرف‌ها و ایده‌های انقلاب اسلامی در حوزه نظری و البته مقام عمل، بیان داشت: امام (ره) عدالت را در کنار آزادی مطرح کرد. او معنویت و آگاهی را به جامعه ایرانی هدیه کرد. امام (ره) در مقام عمل نیز نفی سلطه شرق و غرب و استقلال را به ملت‌های جهان معرفی کرد.

وی مقاومت را تجلی جریان «ضداستعماری» ایران دانست و اضافه کرد: نامه‌نگاری‌های رهبر معظم انقلاب با جوانان اروپایی برای نهادینه کردن همین ظرفیت‌ها و انتشار این اندیشه است. استعمار، اما امروز هم‌چنان به‌دنبال تسلط بر ملت‌هاست.

شهردار تهران مسیر استعمارگری را در عصر جدید کم‌نتیجه دانسته و تصریح کرد: اثر ۳۰ جلدی که امروز رونمایی می‌شود، برای پیش چشم گذاشتن تاریخ و عبرت آیندگان است و باید از خالقان اثر تشکر کرد.

مسئولیت بزرگ امروز ملت‌ها شناخت استعمار فرانو است

زاکانی تلاش‌های رژیم صهیونی و ایالات متحده برای تسلیم و وابسته‌سازی کشور‌های منطقه را نمودی از استعمار جدید عنوان کرد و گفت: مسئولیت بزرگ امروز ملت‌ها شناخت استعمار فرانو است. بزرگ‌ترین توان ایستادگی در برابر استعمار، خودباوری مبتنی بر ایمان است.

تحقق استقلال فرهنگی و اقتصادی با تلاش و آگاهی و قیام مردم برای ساخت ایران اسلامی

وی در خاتمه با تأکید بر اینکه استقلال سیاسی برای کشورمان حاصل شده، اما تا استقلال فرهنگی و اقتصادی فاصله زیاد است، بیان داشت: تحقق این امر جز با تلاش و آگاهی و قیام مردم و مسئولان برای ساخت ایران اسلامی شدنی نخواهد بود.

