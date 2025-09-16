رئیس موزه حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به بازگشایی مجدد موزه فاطمی با چیدمان جدید از رایگان بودن بازدید از این موزه در روز ۲۵ شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علیرضا احمدی قره‌زاغ، رئیس موزه حرم مطهر، با اشاره به بازگشایی این مرکز فرهنگی همزمان با سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) به قم اظهار داشت: پس از چیدمان جدید، آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخ اسلام تا عصر قاجار در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی با معرفی برجسته‌ترین آثار گفت: تابلوی نگارگری معراج پیامبر اکرم (ص) با قاب زرین و تذهیب برجسته، ۲۲ تابلو قرآنی با خطوط کوفی، نسخ و ریحان، شش جلد قرآن کامل از دوره‌های مختلف شامل نسخه‌هایی منسوب به ارغون‌شاه و علامه مجلسی (ره) و همچنین قرآن نفیس صفوی با جلد معرق از جمله آثار شاخص این دوره از نمایشگاه هستند.

مسئول موزه حرم مطهر افزود: قرآن ثبت ملی‌شده به خط محقق در دوره سلجوقی (کد ۱۲۲۷)، زیارت‌نامه زرین قاجاری، ۱۶ سکه تاریخی شامل سکه ضرب قم در سال ۷۷۰ق و سکه مأمون عباسی با ذکر لفظ “امام”، مجموعه‌ای از سنگ‌های قیمتی مزین به اسماء متبرک و نیز گردنبندها، قندیل‌ها، کمربند‌های مرصع و انگشتر‌های تاریخی از دیگر گنجینه‌های به نمایش درآمده است.

وی درباره زمان بازدید تصریح کرد: موزه به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶ به‌طور رایگان میزبان زائران خواهد بود و در سایر ایام نیز همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان است.

حجت‌الاسلام احمدی قره‌زاغ در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این نمایشگاه، معرفی بخشی از میراث ارزشمند اسلامی و آشنایی نسل جوان با جایگاه تاریخی و فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) است.

منبع: آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، موزه حرم حضرت معصومه
