باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت، اظهار کرد: نیمه شب آخرین جمعه مرداد ماه امسال وقوع قتل مردی جوان در خانه‌ای واقع در محله امین‌آباد شهرری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه بازپرس کشیک قتل در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت سنگ به سرش جان خود را از دست داده و بررسی‌های میدانی مشخص شد در جریان یک درگیری میان همسایگان، وی هدف ضربه مرگبار قرار گرفته و عامل جنایت نیز در همان نزاع زخمی شده است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: بنابر اظهارات شاهدان، این نزاع ابتدا میان کودکان ۲ خانواده آغاز و سپس به درگیری بزرگسالان کشیده شد که در نهایت قاتل با پرتاب سنگ ضربه‌ای به سر مقتول وارد کرده و باعث مرگ او شده است.

سردار گودرزی متذکر شد: عامل جنایت که در درگیری مصدوم شده بود، پس از دستگیری تحت تدابیر حفاظتی به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: جسد مقتول برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم مأموریت یافته‌اند اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تکمیلی را برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دهند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: متاسفانه عدم مدیریت از سوی بزرگسالان ۲ خانواده و دخالت بی مورد در نزاع کودکانه، به قتل یک مرد و قاتل شدن مردی دیگر از این خانواده‌ها انجامید که اکنون جز پشیمانی چیز دیگری همراه ندارد و این پشیمانی هم سودی ندارد.

منبع: خبرگزاری پلیس