رئیس پلیس آگاهی پایتخت، از وقوع یک درگیری خونین در محله امین‌آباد شهرری، خبر داد و گفت: این نزاع که ابتدا میان کودکان آغاز شده بود به قتل مرد جوانی از خانواده یکی از کودکان منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت، اظهار کرد: نیمه شب آخرین جمعه مرداد ماه امسال وقوع قتل مردی جوان در خانه‌ای واقع در محله امین‌آباد شهرری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه بازپرس کشیک قتل در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد مقتول بر اثر اصابت سنگ به سرش جان خود را از دست داده و بررسی‌های میدانی مشخص شد در جریان یک درگیری میان همسایگان، وی هدف ضربه مرگبار قرار گرفته و عامل جنایت نیز در همان نزاع زخمی شده است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: بنابر اظهارات شاهدان، این نزاع ابتدا میان کودکان ۲ خانواده آغاز و سپس به درگیری بزرگسالان کشیده شد که در نهایت قاتل با پرتاب سنگ ضربه‌ای به سر مقتول وارد کرده و باعث مرگ او شده است.

سردار گودرزی متذکر شد: عامل جنایت که در درگیری مصدوم شده بود، پس از دستگیری تحت تدابیر حفاظتی به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: جسد مقتول برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم مأموریت یافته‌اند اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تکمیلی را برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دهند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: متاسفانه عدم مدیریت از سوی بزرگسالان ۲ خانواده و دخالت بی مورد در نزاع کودکانه، به قتل یک مرد و قاتل شدن مردی دیگر از این خانواده‌ها انجامید که اکنون جز پشیمانی چیز دیگری همراه ندارد و این پشیمانی هم سودی ندارد.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی پایتخت ، قتل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
وقتی بدون پول و شعور فقط بچه دار میشی
۱۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
متاسف هستم برای بعضی ها با کامنتاشون طوری نوشتن انگار بچه ها حق حیاط و بازی ندارن طرف نوشته بچه میاد تو کوچه بازی می کنه یه سوال جنابعالی وقتی بچه بودی تو کوچه درس می خوندی بچه ها حق دارن به اندازه جنابعالی در ضمن بچه ها دعوا می کنن پدر و مادر کافی برن بگن هر دوتون مقصرید از هم عذرخواهی کنید تمام اینکه تا این حد کش پیدا کرده عجیبه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
حق دعوا در حدی ندارند ک موجب تحریک بزرکسالان بشوند

بحث بین دو کودک عادی هس اگه واقعا خب تربیت بشوند

ولی زد و خورد جسمانی و توهین و دشنام ها بنظرتون برای کودکان لازمه؟

کودکی بزنه چشم کودک دیگه با سنگ در بیاره بنظرتون برای رشد کودک لازمه؟؟

اینا همش ذهنیات ما هس

نه اصلا لازم نیس

اگه کودکی انرژی بیشتر جسمی داره باید تو ورزشهای جسمی و کار و تلاش مناسب سنش ، تخلیه بشه

نه با کتک زدن کودک !!
چون تو خونه ش توسط والدینش توسرخوری وکتک میخوره

لطفا تمومش کنین
همه حق ارامش دارند حتی کودکان
بازی هم قواعد خودش وداره بین کودکان ک باید اموزش داده بشه
محله ها اپارتمان نشین جای بازی و سر وصدا نیس
تو محلات پارک هس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بی فرهنگی تو ایران بیداد میکنه . اگه فرهنگ داشتند ، هرگز دعوا نمی کردند .
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
موافقم

اگه ارامش روحی داشتن دعوا نمیکردن

هر کدام شون برای تخلیه ذهنی شون با همدیگه دعوا کردن
Iran (Islamic Republic of)
افشار
۱۴:۲۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بعضی وقت ها بچه ها باید بیان بین بزرگترها وساطت کنند اونا رو جدا کنند مشکل اینه فرد بزرگتر سنن بزرگتر هست نه عقلا
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
چون ذهن کودکان از فاضلاب گذشته پر نشده

ولی ذهن بزرگسالان پر از فاضلاب گذشته ( بدتربیتی خانوادگی ...‌)

ما بلد نیستیم پاکسازی ذهنی کنیم

لطفا بیایید آموزه های
کتاب نیروی حال
تو جامعه اموزشی و خانوادگی مون نهادینه کنیم

۰۰زشته واقعا برا جامعه
۰۰زباله ها تو جنگلها مون توسط گردشگران زشته
۰۰همسایه ازاری زشته با زباله ریختن دم در و جوی و سر وصدا مزاحم
.‌.

همه حق آرامش روحی و روانی داریم
Iran (Islamic Republic of)
بهروز
۱۴:۲۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
عالی بود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
واقعیتش این زمونه خونه هاتون رو به مستاجرایی که زیاد بچه دارن ندین این اتفاق واقعا هر دو خانواده مقصرن که بچه هاشونو رها میکنن تو کوچه و با سروصدا مزاحم بقیه همسایه ها هم میشن همین مورد باعث درگیری میشه واقعیتش اکثریت این مستاجرها بی وجدانن فکر اسایش بقیه نیستن که مردم تو ظهر یا اخر شب دارن استراحت میکنن
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
علت اصلی فقر مردم در جامعه است ودیگری ناتوانی کسانی که می خواستند دین مردم را درست کنند و دنیا و آخرت مردم را
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
فقر فرهنگی و تربیتی

نه فقر مالی

والا حتی این قتل ها بین ثروتمندان هم هس اونم بخاطر حرص پول!!!


پس لطفا کتاب نیروی حال
مطالعه کنیم
این معضل تو همه دنیا هس
نمونه ش ذهنیات کثیف صهیونی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
حتما مقصر مقتول بوده فحش ناموسی داده اون هم غیرتی شده
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
تبریک به پلیس و دادگستری
۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
وقتی خانواده ها عقلشون دست کودکان دهند همین میشه حالا چه ربطی به پلیس داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگه مقتول سنگ اندازی رو شروع کرده اعدام نداره
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خاک برسر اینچنین خانواده هایی و بچه های بی تربیتشون...
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خاک برسر اینچنین خانواده هایی و بچه های بی تربیتشون...
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خاک برسر اینچنین خانواده هایی و بچه های بی تربیتشون...
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزند چهارم که کپن نداشت
۱۲:۱۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
تربیت نا صحیح ، داخل محله ما هم از این بچه های بی تربیت هست خانواده ما بچه کوچیک نداره که باهاشون دعوا کنه ولی از سر و صداشون آسایش نداریم هر وقت هم اعتراض میکنی با الفاظ رکیک جواب میدن!!! پدر مادرشون هم ازشون حمایت می‌کنند
۱
۲۱
پاسخ دادن
۱۲
