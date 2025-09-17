کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: تکمیل نشدن اطلاعات و افزایش میزان سوداگری از مهم‌ترین موانع در حوزه عدم اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین مولایی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر وطبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امروز تنها 25 بانک امور بانکی خود را منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان کرده اند افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها برای بهبود و برنامه ریزی بازار مسکن به سامانه املاک واسکان متصل شوند اما متاسفانه با وجود الزام قانونی هنوز بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند وهمین امر خود باعث شده که روند رونق در بازار مسکن با مشکلات بسیار زیادی روبرو شود.

وی  با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت حداکثری در بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن، و در نهایت کمک به تعادل بخشی به بازار اجاره و خرید و فروش است افزود:  اتصال کامل بانک‌ها به این سامانه از این جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات مالی را در اختیار سامانه قرار می‌دهد، که این امر به صحت‌سنجی اطلاعات و شناسایی مالکان واقعی و وضعیت کاربری املاک کمک شایانی می‌کند.

او با اشاره به اینکه عدم اتصال کامل و به موقع تمامی بانک‌ها به این سامانه، می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون ساماندهی بازار مسکن و اهداف تعیین شده آن ایجاد کند افزود: در صورتی که دستگاه ها و بانک ها به این سامانه متصل نشوند به طور قطع شاهد ایجاد خلل در شناسایی دقیق خانه های خالی می شود و از طرف دیگر بدون دسترسی به اطلاعات بانکی امکان تشخیص خانه های خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه کاهش شفافیت در بازار مسکن از دیگر  چالش های عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک ها است افزود: عدم اتصال باعث شده که  اطلاعات ناقص باشد که همین امر می‌تواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن بزند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
باید مسکن فوق ارزان دولتی تولید شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کدام سوداگری تنها شغلی که بیشترین آمار نیروکا را به خود اختصاص می دهد صنعت ساختمان هست .
با سوق مردم وبازی در عرصه طلا ودلار باعث رکود این صنعت وتعطیلی ساخت وسازها شدید
هرکشوری که صنعت ساختمان تعطیلی داشته باشد تورم به صورت انفجاری در همه حوضه ها خواهد بود
راست می‌گویید برای خرید طلا ودلار مالیات ۸۰ درصدی بگذارید اگر کسی این سمت رفت جز آقا زاده ورده بالاها کسی دلال دلار وطلا نیست به همین خاطر هیچ موقع مانع سر راه این دلای نیست.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
الان موقع خرید خونه هس،خونه هیچوقت قیمتش پایین نیومده و نخواهد آمد ،خونه داشتن بهتر از مستأجری ومشکلاتش هست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
الان موقع خرید خونه هس،خونه هیچوقت قیمتش پایین نیومده و نخواهد آمد ،خونه داشتن بهتر از مستأجری ومشکلاتش هست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با سلام
صاحب خانه ی. من جند واحد آپارتمان داره
و. اصلا. با. کد. رهگیری. مخالف هست. و. وقتی. بهش. میگم. کد. بده. من. میخوام. وام. ودیعه. بگیرم. میگه. په. برام. مالیات. میاد
لطفا. یک. سامانه. درست. کنید. که. مستاجر ان. بتونن. این. افراد. سودجو. را. لو. بدن. و. با. بارگذاری. قراردادشون. و اعلام. کد. ملی. صاحب. خونه. این. افراد. که. فقط. خاک. گور. میتونه. چشم شان. را. سیر. کنه. معرفی کنند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آدم نمک نشاس بعضی مسنجرها واقعا مستحق تا اخرعمر مستجر وحسود بمانند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
من خودم صاحبخانه هستم ولی این نوع موارد رو هم دیدم اون صاحبخانه بدجنس هست همون‌طور بعضی از مستاجرها هم بدجنس هستند
